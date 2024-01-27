海關東涌反走私截客貨車　檢觀賞魚蝦蟹、急凍鹿尾等　總值$400萬

香港海關於昨日（26日）凌晨進行反走私行動，並在東涌埋伏並目擊走私集團將滿載貨物的客貨車駛至岸邊位置，再把貨物搬運到快艇。人員隨即行動，成功截獲一批走私的觀賞魚、蝦、蟹、乾魚翅及急凍鹿尾，總值達到400萬元。海關指，不排除因為新年將至，食材需求上升，於是出現走私活動。有組織罪案調查科將繼續對案件作出積極的跟進調查，不排除會有更多涉案人士被捕。



香港海關於昨日（26日）凌晨進行反走私行動，成功截獲一批走私的觀賞魚、蝦、蟹、乾魚翅及急凍鹿尾，總值達到400萬元。（黃偉民攝）

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄陳述案情指，海關經調查及情報分析，1月上旬鎖定一個活躍於東涌的走私集團，集團以輕型貨車作派貨車，於深夜時份在將貨物送到東涌馬灣涌一處岸邊，再由裝有大馬力引擎的快艇，將貨物走私到內地。海關人員昨日凌晨在馬灣涌一帶埋伏，目睹滿載貨物的客貨車駛至岸邊，隨後有人將貨物迅速搬上快艇，人員見時機成熟，立即在岸邊截獲走私物品及客貨車，至於涉案人士則跳上快艇向內地方向逃去。

海關在附近停車場找到一輛載有貨物的客貨車，發現該車車牌無登記紀錄。海關在兩輛客貨車均檢獲走私貨物，經初步點算，一共檢獲24箱的急凍鹿尾、14箱的觀賞魚、蝦、蟹、10袋乾魚翅，總價值為400萬元。海關發現走私的水族生物，只放置在發泡膠箱內，非常擠迫，其狀態並不理想。

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄（右）及港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩（左）陳述案情。（黃偉民攝）

港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩表示，當日凌晨接獲調查組通知，預先埋伏的高速截擊艇立即駛至東涌一帶水域支援及掃蕩，尋找可疑的走私船隻，惟未有發現。他指，海關在海上執法面對困難，在陸上追截行動亦面臨挑戰，因走私分子有高度警覺性，走私前會在附近岸邊仔細檢查，確定沒有執法人員埋伏。另外，為減省運輸時間，走私集團會利用客貨車，將貨物分批由停車場運到岸邊的快艇，海關需分秒必爭才能截獲貨物。

海關表示，今次檢獲的貨物屬於瀕危物種，其中急凍鹿尾屬於比較少見的走私物品。海關不排除新年將至，內地對食材需求上升，故出現走私活動。此外，食材及觀賞魚在內地設有關稅，不排除集團為逃稅而走私。海關有組織罪案調查科會繼續跟進案件，調查方向包括貨物來源、在逃人士身份等，不排除會有更多涉案人士被捕。

海關指出，根據過往經驗，走私快艇通常在晚上走私，而為逃避執法人員截查，通常會刻意關閉航行燈在海上高速行駛，加上東涌一帶水道迂迴淺窄，案發地點接近公眾碼頭，或嚴重危害公眾及使用者的安全。

海關重申，會繼續透過精準的情報分析和風險管理的策略去堵截一切的走私行為，走私屬於嚴重罪行根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單貨物一經定罪，最高可被罰款港幣200萬元及監禁7年。另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》任何人非法進出口瀕危物種一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元及監禁10年。市民如果有任何關於走私活動的舉報，可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶：crimereport@custom.gov.hk進行舉報。