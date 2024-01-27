儲物櫈喇叭箱藏$370萬私煙　兩內地漢粉嶺工廈搬貨斷正遭海關拘捕

海關稅收罪案調查科昨午（26日）在粉嶺一帶進行反私煙行動，截查兩名正在一個工廈單位搬貨的可疑男子，在單位內發現一批方形儲物櫈及喇叭箱，經檢查後發現內藏約100萬支未完稅香煙，追查後再於另一個工廈單位檢獲多8,200支懷疑私煙，行動中所檢獲的私煙共值約370萬元，應課稅值約250萬元。兩名持雙程證的涉案內地男子被捕，據悉為同鄉關係。



行動中，海關檢獲超過100萬支未完稅香煙，市值約370萬元。（陳浩然攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任趙啟榮表示，海關昨午在粉嶺進行反私煙巡邏，在區內一座工廠大廈，發現兩名可疑男子正從一單位搬運一批貨物出外，遂上前截查，其後在單位內發現94套方形儲物櫈及364個喇叭箱，經檢查後揭發內藏約100萬支未完稅香煙。海關隨即拘捕兩名報稱搬運工人、持雙程證的內地男子，年齡分別為29及31歲，據悉為同鄉。

海關進行跟進調查，搜查附近另一工廠大廈的單位，再檢獲多8,200支未完稅香煙。海關相信，不法分子利用方形儲物櫈及喇叭箱，收藏涉案未完稅香煙，以逃避海關偵查。海關正追查涉案私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

海關在粉嶺一個工廈單位發現94套方形儲物櫈及364個喇叭箱，經檢查後發現內藏約100萬支未完稅香煙。（陳浩然攝）

根據《進出口條例》， 任何人輸入或輸出未列入艙單貨品，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年。《應課稅品條例》則列明，任何人如處理、管有、售賣或購買私煙，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。