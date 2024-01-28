以狗糧、藍莓汁包裝掩飾毒品　警拘5人涉販毒檢3800萬元貨

警方日前（26日）在全港多區展開反毒品行動，包括屯門掃管笏、元朗八鄉及打鼓嶺等，以「販運危險藥物」罪拘捕5人（年齡介乎33至55歲），檢獲約73.5公斤的毒品，包括大麻、海洛英及可卡因，部分以狗糧、藍莓汁包裝作掩飾，市值超過3800萬元。



警方毒品調查科高級督察李俊岷講述案情，指經過深入調查，警方上周五（26日）於屯門掃管笏一個私人屋苑進行突擊搜查，拘捕一名報稱運輸工人的33歲男子，涉嫌「涉販運危險藥物」，於其租用的住所檢取約重15公斤，價值1500萬的懷疑可卡因。警方相信，有販毒集團利用剛落成、新入伙的私人住宅單位，作為毒品倉庫，以避開警方的追查。

警方跟進調查，進行突擊搜查，再搗破一個元朗八鄉的毒品大倉庫，佔地超過2000呎，位置十分偏遠。經初步調查，相信該個於屯門掃管笏的毒品倉庫亦為其其中一個分銷點。該集團會從內地引入毒品，再收藏在不同的食品包裝內，行動中，警方於約180包狗糧內搜出42公斤大麻、約1300盒藍莓汁內搜出6公斤可卡因。警方於現場拘捕一名正處理毒品的35歲男子，他報稱裝修工人。警方到其打鼓嶺一個單位搜查，搜出10.5公斤海洛英，並於單位內拘捕3名34至55歲的人士涉嫌販運危險藥物。

李俊岷相信集團涉及黑社會操控，其中兩名男子仍然被扣留調查，稍後會被暫控販運危險藥物罪。案件明早於屯門裁判法院提堂。另外三名人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲業主提高警覺，了解租客背景及財政狀況，避免單位被不法分子利用。警方重申，販毒是非常嚴重的刑事罪行，根據危險藥物條例，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。