西營盤餐廳廚房起火　消防到場救熄

撰文：吳詠瑩
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今（28日）午1時許，警方接獲多個報案，指西營盤皇后大道西335號一個地鋪位置起火，有煙冒出。消防員及警方接報到場，發現上址一間地鋪餐廳廚房起火，消防員10分鐘將火救熄。

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