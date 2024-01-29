新蒲崗醉男報稱被妹割頸浴血　送院時涉襲警被捕　調查疑為自殘

新蒲崗發生血案。28日晚上9時許，警方接獲一名中年男子報案，指他在越秀廣場對開，被妹妹用刀襲擊。救護員到場，發現一名男子頸部有約5厘米長傷口，立即為他急救包紮。然而，警方經調查後，懷疑事主的傷口並非他人造成，疑是自殘所致。據知，事主當時懷疑飲醉。惟當送院時，有人突然用手襲擊一名警員，致其受傷，警員立即將事主拘捕。警方正調查事件來龍去脈。



警方指，事主為一名姓黃（48歲）男子。28日晚上9時53分，警方接獲黃男報案，指於黃大仙寧遠街9號被其妹以刀襲擊。人員接報到場，經初步調查，懷疑黃男曾以玻璃樽自殘。送院期間，黃突然情緒激動並懷疑以手襲擊一名警員。黃涉嫌「襲擊警務人員」被捕。案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。黃的頸及下巴受傷、警員頸部受傷，兩人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據了解，事主身上有酒氣。

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