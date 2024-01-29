康翠臺電錶房爆炸｜第6座斷水斷電　民政開放銅鑼灣社區會堂暫住

柴灣康翠臺一電錶房今午（29日）爆炸，冒出巨大火球，強大氣流將電錶房鋼門炸飛約10米，在門外升降台工作的兩名工人被氣流拋飛受傷。早前港燈已表示，由於康翠臺6座電掣房因事故而受損，須暫停電力供應。及至晚上，警方指該座暫停供水、供電，維修工人正全力搶修，呼籲居民切勿摸黑落樓，同時開放銅鑼灣社區會堂予受影響居民暫住。



康翠臺第6座現場停水停電，整座大廈漆黑一片。（陳浩然攝）

警方表示維修工人已在現場全力搶修，希望受事故影響居民能耐心等候。（警方fb「東區警區」）

警方在facebook專頁「東區警區」指，維修工人正全力搶修，希望受事故影響居民能耐心等候，並向受影響居民呼籲，切勿摸黑落樓，以免發生意外。稍後東區警區人員會聯同東區關愛隊登上康翠臺6座，向所影響居民派發應急用品。另外，東區民政事務處現正開放福蔭道銅鑼灣社區會堂給受影響居民暫住。如遇緊急事故，請立刻致電999，或36601500向 柴灣警署報案室求助。其他事故查詢可致電康翠臺管理處28960357或負責人吳先生。

據了解，負責管理康翠臺為富城物業管理有限公司。其負責人吳先生向《香港01》透露，確實事故原因仍有待調查，由於第6座所有涉及電力的設施均須暫停，故供水亦受影響，現階段首要是搶修水電供應，冀於明日（29日）恢復供水供電。

港燈早前回覆《香港01》查詢時表示，在相關事故發生期間，港燈的供電和電力設施維持正常，但由於康翠臺6座電掣房因事故而受損，港燈工程人員、屋苑管理處及消防人員初步檢查後，基於安全考慮，暫時停止對上址的電力供應，故屋苑第6座變電站暫時無電。屋苑已安排電工搶修，港燈會待客戶維修工程完成及確認安全後，盡快恢復供電。

機電工程署回覆《香港01》查詢表示，得悉事故後已即時派員到場調查。初步調查結果顯示，涉事電掣房內的固定電力裝置並沒有故障，署方現正調查事故是否涉及氣體。機電署已聯繫該大廈的電力承辦商和氣體供應公司進行檢查，並盡快恢復大廈電力及氣體供應。

機電署職員在場調查。（陳浩然攝）

柴灣康翠臺保安報案指，電錶房發生爆炸，大門亦被炸出路面。

事發在今午約1時35分，康翠臺保安報案指電錶房爆炸並冒出濃煙，據悉兩名分別姓袁（35歲）及姓白（36歲）男工人當時正在鑽牆及燒焊，二人均面部燒傷，其中袁男腳部亦燒傷、白男手部同樣燒傷，均清醒送東區醫院救治。電錶房的大門被炸至扭曲變形，飛至約10米外的路面。