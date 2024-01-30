落馬洲運金貨Van遭攔車截劫　兩匪持刀爆窗搶車劫$400萬金條逃去

落馬洲發生搶劫案。今日（30日）晚上8時許，一名21歲姓沈男子報案，指他駕駛客貨車載同合共8塊、約值$400萬元的金條，由紅磡貨倉運貨至洲頭村，至洲頭村路時突遭一輛七人車及一輛私家車攔截。

私家車及七人車上兩名匪徒下車亮刀威嚇，打爛其客貨車車窗，連貨帶車搶去。當中一名賊人駕走客貨車、另一賊人駕走自己的私家車，但駕來的七人車卻棄在現場。警方將案列行劫及行使虛假文書調查，交由新界北總區重案組跟進。



兩名匪徒搶去載有8塊黃金的客貨車後，遺下賊車逃去無蹤。（王譯揚攝）

消息稱，昨晚7時左右，沈男如常受托，運送8條、每條1公斤的金條，他用麻袋裝載，並放在貨VAN的座位上。他駕車於8時10分左右到達洲頭村，突然兩名歹徒出現，其中1人持彎刀打破事主的玻璃窗，並指嚇事主。事主慌忙由乘客位逃脫，惟左腳被玻璃碎割傷，只得負傷逃跑。其間他見到歹徒搜索其車輛，及後被駛走。

警方接報到場調查，發現棄於現場的七人車車牌與行車證不符。經初步調查，案件列行劫及行使虛假文書，交由新界北總區重案組跟進，暫未有人被捕。事件中，沈男腳部受傷，惟毋須送院。

兩名歹徒各持一柄彎刀，1.7米至1.8米高，其中一人壯材，另一人中等身材，同樣穿黑色鴨嘴帽、黑色外套、黑色褲、黑口罩。