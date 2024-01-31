尖沙咀群煞衝入食肆　就地取材圍毆3人　波及4歲女童浴血│有片

尖沙咀發生襲擊案。今日（31日）凌晨零時許，一輛私家車突然停在金巴利道和柯士甸路交界一間食肆外，一大班人隨即下車衝入食肆，部份人「就地取材」，以店內的物件圍毆3名正在店內用膳的男子。惡漢逞兇後逃去無蹤。據報，鄰枱一名4歲女童，受到波及受傷流血，由救護車清醒送往廣華醫院治理，3名成年傷者則清醒送往伊利沙伯醫院治理。

據了解，警方反黑組探員接報在現場一帶兜截，以涉嫌「非法集結」罪名截停和拘捕11人，初步調查顯被捕11人和金巴利道襲擊案無關，食肆事後一片混亂，枱櫈散落一地。



兇徒手持硬物施襲。（讀者提供影片截圖）

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根據讀者提供的片段，可冠眾人在店內手持膠櫈等硬物施襲，不時拳頭腳踢，甚至有兇徒的白色羽絨衫袖懷疑染上血跡，更有兇徒大聲喝罵。

警方表示，今日（31日）凌晨0時12分，有大約10名年齡介乎20至40歲男子衝入金巴利道和柯士甸路交界一間食肆，持硬物襲擊3名男子，其間鄰桌1名女童被誤傷，兇徒隨後分乘2車離開，3名男傷者年齡介乎19至26歲，額頭和手肘受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理，女童則送往廣華醫院治理，案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，近由油尖警區刑事調查隊跟進。據了解，受傷女童持雙程證，和男傷者並不認識。

警員到場調查。（陳永武攝）