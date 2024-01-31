青少年汽水潑隧道露宿者片瘋傳　其中一人讀中四　校長：嚴肅處理

社交媒體Instagram昨晚（30日）流傳一條影片，片中有數名青少年在一條行人隧道內奔跑，他們手持可樂及樽裝水，故意潑向躺在地上休息的露宿者。露宿者受嚇驚呼，青少年卻繼續追逐嘻嘻哈哈大叫：「走呀兄弟！」，一路跑向隧道盡頭的升降機。在升降機內等候的同伴嚷著：「過嚟，過嚟！」他們進入升降機後，其中有人說「仲有個（可樂）罐未扔呀X你！」，片中見手持可樂罐的少年戴有手套，衣服亦沾有汽水，當中有男有女，最後影片在一片嘻笑中結束。大批網民直斥「不知所謂」、「係咪玩到冇嘢好玩？」，並要求涉事人士公開道歉。



社交媒體Instagram流傳一條影片，片中有數名青少年在一條行人隧道內奔跑，他們手持可樂及樽裝水，故意潑向躺在地上休息的無家者。（讀者提供影片截圖）

上載影片的網民指其中一名涉事少年就讀位於赤柱的香港航海學校，留言說：「同學們請勿模仿」、「攞可樂同水淋露宿者，真係唔明點解要咁做？」影片下有網民為無家者抱打不平，斥責他們「欺善怕惡」、「咁威去恰啲露宿者呀？係咪咁得閒呀？出黎（嚟）公開道歉啦，識做啲就落番（返）去抹地」，亦表示不明白為何要拍下影片。

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《香港01》向香港航海學校查詢，陳校長回覆時承認，其中一名少年為該校中四男學生，今早得悉事件後，隨即與該學生的家長聯絡。陳校長表示，該男生由周一（29日）開始請病假，事件發生於他病假期間，當時他是與校外的朋友一起，校方不了解該些朋友的背景。

陳校長稱此舉「一定唔啱」，與學校對學生的價值觀和品格要求不相符，會認真及嚴肅處理事件。不過他提到，該男生事後感有壓力，會同時也關心男生狀況，指會陪伴及支援他面對事件，學校有信心令事件妥善處理，希望外界給予空間學校和學生。