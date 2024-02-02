警將軍澳一連兩日打擊電動車　8男女涉無牌駕駛等5罪被捕

將軍澳警區人員一連兩日（1月31日至2月1日）於區內展開打擊電動車的行動，共拘捕8名本地男女，涉嫌「無牌駕駛」等5罪被捕，涉案電動單車會被送往車輛扣留中心作進一步檢查。此外，人員亦檢控8名涉嫌在行人路上踏單車的本地男女。



將軍澳警區留意到有使用電動車人士的駕駛方式會對其他駕駛者或行人構成危險，將軍澳警區特遣隊、交通隊、軍裝巡邏小隊及輔警人員一連兩日於區内展開打擊電動車的行動，合共拘捕6名本地男子及2名本地女子，年齡介乎21至56歲，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「無牌駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。有關的電動單車會被送往車輛扣留中心作進一步檢查。

行動中，人員亦檢控了另外4名本地男子及4名本地女子，年齡介乎26至56，涉嫌在行人路上踏單車。

警方指出，提升道路安全是將軍澳警區的行動的首要項目，非常重視道路安全，日後亦會繼續採取相關的執法行動，並會派出軍裝及便裝的單車巡邏隊員以打擊相關違例事項。警方呼籲市民遵守交通規例，切勿使用任何未經運輸署發牌的電動車，否則可能違反《道路交通條例》第374章及其他相關法例。