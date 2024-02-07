荃灣唐樓劏房冒煙起火　6人送院包括2男女昏迷　消防升雲梯搜救

今日（7日）凌晨零時22分，荃灣沙咀道325至331號一個唐樓的劏房單位冒煙起火，3男3女吸入濃煙送往仁濟醫院，其中1男1女昏迷，其餘人清醒。消防員出動一喉一煙帽隊灌救，60人疏散落樓，大部份人用毛巾掩鼻；消防員亦升起雲梯搜救，火警於凌晨1時10分救熄，起火原因有待調查。



據了解，上址唐三樓一個單位「一劏三」，有住戶發現自己單位停電，於是到其他單位查看，結果發現一名男子昏迷在劏房內，而且單位冒出濃煙，於是報案；一名女子逃到五、六樓之間的後樓梯不支倒地，由消防員救起，抬到後巷進行急救，惟當時她已陷入昏迷，隨後由救護車送院，她的丈夫和一對子女清醒送院。



6名傷者分屬3個劏房戶，包括起火單位的男子姓羅71歲、一家四口（父親姓余43歲、母親姓林42歲、兒子18歲、女兒15歲）及一名姓陳（22歲）女子，各人被送到仁濟醫院治理，林婦目前情況危殆。

單位有火光冒出。（陳永武攝）

單位冒出濃煙。（陳永武攝）

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李氏夫婦事後撓手，並用毛巾掩臉。（陳永武攝）

住6樓的李氏夫婦用毛巾掩鼻逃出，驚魂未定。兩人撓手表示，睡夢中被濃煙嗆醒，聽不到警鐘聲，於是冒險逃出，惟走廊充斥濃煙，徬徨之際「好彩隔離（鄰居）拖咗我哋兩個人入去」否則後果不堪設想。

另一位住戶陳小姐表示，一家五口住上址，事發時「突然好大煙」，由消防救出。