寵物食品藏大麻花、村屋檢毒品共值$1200萬　海關捕3人包括兩兄妹

年近歲晚，海關持續加強打擊本地毒品活動，分別於上月和昨日（6日）各搗破一宗販毒案件，合共拘捕3人。其中海關上月初截查一個來自泰國的貨櫃時，於一批報稱寵物食品當中搜出合共40公斤大麻花，市值約850萬元，其後拘捕一名前往貨櫃場提貨的貨車司機，他獲准保釋候查。至昨日海關在荃灣一間村屋內搜出3公斤可卡因、一批霹靂可卡因和氯胺酮（K仔），市值共約340萬元，並拘捕一對報稱無業的本地兄妹，兩人明日（8日）於西九龍裁判法院提堂。



海關在上月和昨日（6日）分別展開緝毒行動，分別在一個泰國運港貨櫃內搜出40公斤大麻花，以及在荃灣一間村屋內搜出逾3公斤的可卡因、霹靂可卡因和氯胺酮。（黃偉民攝）

$850萬大麻花真空包裝 混入寵物食品圖掩毒品氣味運港

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察岑偉平交代首宗案件表示，人員早前經風險評估和資料分析，鎖定一個從泰國來港的海運拼裝貨櫃，該貨櫃報稱載有13批不同種類貨物，包括一批寵物食品，惟關員發現寄貨和收貨人的業務性質與貨物不相符，加上貨櫃來自高風險地區，故扣查該貨櫃並於上月3日在葵涌海關大樓檢驗。

關員在貨櫃中間找到一批共90包寵物食品，X光檢查顯示包裝內藏影像不一致的物品，打開後發現以真空包裝的可疑草本植物，快速毒品測試顯示其對大麻呈陽性反應，人員最終搜出共40公斤大麻花，市值共850萬元。海關相信不法分子將大麻花以真空包裝後，混入寵物食品並重新封裝，冀藉此掩蓋大麻花氣味。

海關人員發現涉事寵物食品的X光影像有異後打開檢查，發現以真空包裝的大麻花。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任關雋賢指，該科接手跟進案件後，發現該批貨物將寄往位於屯門一個工廈單位的寵物食品公司，但經調查後發現地址是假地址，不排除是假公司。關員從物流公司員工得知貨櫃將被運到元朗一貨櫃場儲存，遂採取監控派遞行動，直至上月22日才有一名報稱司機的55歲男子前往取貨，他隨即被捕，其後獲准保釋候查。

海關人員發現涉事寵物食品的X光影像有異後打開檢查，發現以真空包裝的大麻花。（黃偉民攝）

關雋賢稱，關員從被捕司機獲悉貨櫃原本將再被運往元朗另一個貨櫃場存放，反映不法分子會利用不同物流公司、從業員和不同倉庫等作掩飾，圖瞞騙海關並增加海關緝毒難度。他提醒市民不要因為有錢利益而協助他人收貨，或隨便提供個人資料或地址予他人，收取郵包或貨物，也不應在未確定貨物屬性下協助他人運貨。

荃灣村屋藏$340萬毒 兄妹同涉販毒遭起訴

至於另一宗涉及可卡因、霹靂可卡因和氯胺酮的案件，海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥透露，海關人員昨日在荃灣寶豐路一帶展開緝毒行動，昨晚截查一名女子，在其手持紙袋內搜出50克霹靂可卡因，隨即將該名28歲本地女子拘捕，其後再將她押往附近一個村屋單位，在單位內搜出3公斤可卡因、150克霹靂可卡因、200克K仔和一批包裝工具，搜獲的毒品總市值共340萬元，屋內一名31歲本地男子被捕。

海關昨日（6日）在荃灣的行動中檢獲逾3公斤的可卡因、霹靂可卡因和氯胺酮，另亦搜出一批包裝工具。（黃偉民攝）

姚文顥表示，被捕男女自稱是兄妹、均報稱無業，相信他們屬同一個合作團伙，兩人已被控一項販運危險藥物罪，女子另再被加控一項販運危險藥物罪，明日將同於西九龍裁判法院提堂。海關相信兩人是利用涉案單位儲存、包裝和分銷毒品，以供應新界區用家。案件顯示不法分子會利用位置偏遠的村屋單位進行販毒活動，亦會用看似合法物件如玩具盒等作掩飾。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。