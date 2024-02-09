尖沙咀碼頭墮海︱死者最後身影曝光　身份成疑　警籲市民提供資料

尖沙咀公眾碼頭對開上周六（3日）凌晨一名男子墮海，送院證實不治。警方在現場沒有檢獲遺書，但男子身份成疑。今日（9日）警方發布死者資料及相片，呼籲任何認識死者或有案件資料提供的人士盡快向警方聯絡。



警方相信死者是一名年約40至50歲的中國籍男子。他身高約1.7米，禿頭，近右眉有一顆痣。他被發現時穿著黑色羽絨背心、黑色短袖上衣、藍色牛仔褲、黑色波鞋及攜有一個紫色背囊。警方呼籲任何認識死者或有案件資料提供的人士，請致電3661 9274或3661 9354與尖沙咀分區雜項調查隊人員聯絡。



警方相信死者是一名年約40至50歲的中國籍男子。他身高約1.7米，禿頭，近右眉有一顆痣。他被發現時穿著黑色羽絨背心、黑色短袖上衣、藍色牛仔褲、黑色波鞋及攜有一個紫色背囊。（警方提供）

紫色背囊內發現3袋麵包、2樽水及一份單張。（警方提供）

上周六（3日）凌晨4時34分，途人報案指發現1名男子在尖沙咀梳士巴利道碼頭對開近30米海面跳海，有巿民曾經拋下救生圈，警員趕至亦跳下將事主救回岸上，事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後證實不治。警方在現場沒有檢獲遺書，其死因和身份有待驗屍後確定。

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