消防處九龍灣工程部雲梯倒塌橫跨行車線　3同款鋼梯車停用待檢查

消防處九龍灣工程部有雲梯倒塌。今午（9日）約3時許，位於啟祥道旁的九龍灣工程部內，一輛鋼梯車翻側，一條長約56米的雲梯倒塌，驚動途人報案。現場所見，消防雲梯曲折呈倒V狀，橫跨啓祥道行車線；救生籠墜地後嚴重損毀，擊中路邊水馬。事件中幸未有擊中車輛，亦無人受傷。下午4時許，消防災難應變救援隊奉召到場，多名消防員在吊臂車的協助下展開清拆雲梯工作。消防處回覆《香港01》查詢表示，涉事旋轉台鋼梯車是在每月例行檢查期間意外倒塌；該處已立即停用其餘3輛同類型的旋轉台鋼梯車，以進行全面安全檢查。



運輸署表示，因突發事件，啓祥道(來回方向)介乎宏光道與啓成街之間一度全線封閉，其後已解封。

根據資料，消防處九龍灣工程部位於臨興街3號九龍灣消防局地下。

消防處：已成立專責小組調查事件 停用其餘三輛同類旋轉台鋼梯車

消防處回覆《香港01》查詢指，一輛56米旋轉台鋼梯車今日下午約3時25分在九龍灣工程部進行每月例行檢查期間，該旋轉台鋼梯車意外倒塌，橫跨啓祥道來回行車線，事故中無人受傷。該處已即時處理事故，安排大型吊車穩固旋轉台鋼梯車身，並將下墜的梯臂移離啟祥道的行車路。

肇事56米旋轉台鋼梯車於2018年6月6日投入服務，並於2023年11月通過每4個月的詳細檢驗。消防處現時有4輛同型號的旋轉台鋼梯車，處方已立即停用其餘3輛同類型的旋轉台鋼梯車，以進行全面安全檢查。其間該處會調撥其他後備旋轉台鋼梯車維持行動效率。消防處表示非常重視是次意外，並已成立專責小組調查意外成因。

消防處九龍灣工程部內一輛鋼梯車翻側，一條長約56米的雲梯倒塌，橫跨啓祥道行車線。（Jerry Leung上傳至香港交通及突發事故報料區）

消防處九龍灣工程部有雲梯倒塌，橫跨啟祥道行車線，幸未有擊中車輛。（Johnson Hui／香港突發事故報料區）