吐露港公路多宗車禍　有私家車翻側　多人受傷包括嬰兒

大埔吐露港公路今日（10日）大年初一下午發生多宗交通意外。其中警方在下午3時07分接報，指往大埔方向近白鷺湖對開有私家車相撞，其中一車翻側，且有嬰兒受傷，其中一名司機更疑被困車內；救援人員到場後發現意外涉及最少3輛私家車，其中一輛失事後向右翻側，車頭嚴重毀爛，另一輛私家車的車尾亦顯著受損。是次意外造成11人受傷，包括兩名嬰兒，分別送威爾斯親王醫院、大埔那打素醫院及北區醫院救治。據了解，懷疑其中一輛載有6人的私家車爆軚停在路壆，其後另一輛載有5人的私家車意外撞上該車後翻側。



另外在相若時間，一輛電單車亦在中大對開的一段吐露港公路失事「自炒」，司機受傷清醒。同一路段另有兩輛私家車及一輛電單車相撞成「三文治」，電單車被夾在中間，司機亦幸僅受輕傷。



吐露港公路今日（10日）下午發生交通意外，有乘客從翻側的私家車上爬出。（Facebook「香港突發事故報料區」圖片）

據了解，一名35歲姓廖男子今午駕駛一輛私家車載着另外5人，沿吐露港公路往大埔方向行駛，駛至意外地點時爆軚，他於是將車停在路邊。其後一名41歲姓高男子駕駛另一私家車載同另外4人駛至，意外撞到廖男的私家車後翻側。

廖男在意外後感頸痛，被送往大埔那打素醫院治理；車上另外一男三女成人（30至69歲），以及一名未滿2歲男嬰，分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，當中一名69歲姓麥女子頭、頸、背及手部受傷，男嬰則眼部受傷，其餘數人分別感腰、頸或腳痛。翻側私家車的姓高男司機同樣感頸痛，送威爾斯親王醫院治理；車上另外一男兩女成人（41至69歲）及一名未滿1歲女嬰受傷，亦送威爾斯親王醫院治理，當中一名41歲姓周女子頭、臉、手及腳受傷，女嬰則頭部受傷。

翻側的私家車車頭嚴重毀爛。（梁偉權攝）

人員開始清理11人傷車禍的現場，該處遺下大量車輛零件碎片。（梁偉權攝）

吐露港公路近中大對開有兩輛私家車及一輛電單車相撞成「三文治」，電單車被夾在中間，司機幸僅受輕傷。（大埔 TAI PO fb/Miumiu Tam圖片）

運輸署表示，因交通意外，吐露港公路（來回方向）近大埔滘的部分行車線一度封閉，其後已解封。