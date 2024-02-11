深水埗街頭疑現「魚蝦蟹」賭檔　現場人士﹕逢新年開檔遇警即轉位

每逢農曆新年，不少人會「賭返兩手」一試「運氣」，但竟有人懷疑公然在深水埗街頭擺「魚蝦蟹」賭檔。今日大年初二（2月11日）便有網民上傳數張照片至社交平台，可見一名戴帽男疑於鴨寮街以膠檯木板搭建檔口，上面放有「魚蝦蟹」，不少街坊圍觀賭局，只見一名男子放下現金看似下注，另有一名女子手持一疊銀紙，似乎未決定好「心水」。不過，從照片看來塘邊鶴雖然多，但真正參與的人並不多。惟《香港01》記者下午到現場視察，未見該個賭檔，但生財工具之一的「木板」則留於街上與其他雜物綁在一起。有現場人士透露，每到農曆新年便有人在街頭開賭檔，由兩批人早晚輪流營運，曾有警方干涉後，賭檔便會轉位繼續開檔。



有人懷疑在深水埗街頭公然賭「魚蝦蟹」。（網上圖片）

事件隨即引起網民熱議，不少人直斥光天化日街頭賭博行為犯法，「咁大膽公開賭博」，呼籲警方執法；但有人估計是騙局，直指多年前已有「廟街天仙局」，懷疑在旁的一男一女是「做枚」，提醒他人「千祈咪上當，街頭騙術」；亦有人指這類街頭賭檔並非新鮮事，「其實十幾年前嘅深水埗一早已經有啦，新年見怪不怪」、「早幾年已經有、成班古惑佬公然喺街開賭檔」。

《香港01》記者於今午4時許，到深水埗鴨寮街及北河街一帶巡視，發現現場的排檔都沒有營業，附近一帶街道有大批南亞裔人士擺地攤疑做無牌小販，販賣各種物品，目測有數百檔，場面混亂。而網傳擺「魚蝦蟹」賭檔位置則有人在賣手袋，但疑似用作搭建賭檔的木板，依然留於街上與其他雜物綁在一起。現場的商販及街坊指不曾見過有人開賭檔。

不過，據一名現場人士透露，涉事賭檔每年農曆新年期間均會出現，早晚懷疑由兩班不同人士操控，合共約十多人，早上揸fit人稱「小龍」，晚上則由一班越南人運作，賭檔亦會聘用一些南亞裔人士假裝落注吸引途人。他續指，曾目睹有警員到場，但賭檔隨即轉往不遠處再度「開檔」，又指賭檔經常發生爭執打架事件。

翻查資料，早於2020年2月、7月及8月，深水埗警區人員曾多次在區內進行反賭博行動，搗破多個「魚蝦蟹」街頭賭檔，而因經營賭檔被捕的人多是越南籍人士。

街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理，或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。而任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁9個月。《香港01》正向警方了解有無接獲任何報案或作出執法行動。