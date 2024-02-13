何文田夫婦爭吵　妻將老公51萬元積蓄派街坊　夫網上求助收回$4萬

正值歲晚，Facebook群組「何文田街坊」有一名姓莫的網民出文向街坊求助，指於上周二、即年廿七（6日）晚上與妻子爭吵至凌晨，詎料有情緒病的妻子一怒之下，翌日（7日）早上拿取莫生放在家中的「畢生積蓄」，到何文田邨景文樓樓下派發，結果短短20分鐘派到一文不剩。莫生指該筆錢原本打算用作裝修及養育小孩，盼曾經拿錢的街坊可歸還款項。



莫生今日（13日）向《香港01》表示，出文至今相隔5日，已有數名街坊聯絡他並歸還約4萬港元。他憶述，妻子於當日早上9時許，在景文樓大堂、景文樓對開空地及何文田堂長者鄰舍中心外派錢，約20分鐘內一共派了20萬日圓（約1萬港元）、50萬港元及500美金（約4000港元），總數約51萬元。莫生指自己「依家窮到戶口得返幾千，仲要未還卡數」，冀望「如果有街坊攞咗，唔使俾（畀）晒，比（畀）到一部分已經感激萬分」。



莫生在網上發文求助，盼街坊可歸還款項。

莫生指妻子於翌日（7日）早上拿取莫生放在家中的「畢生積蓄」，到何文田邨景文樓樓下派發，一亳不剩。（黃偉民攝）

莫生提到該筆錢為他「畢生積蓄」、「儲咗好耐」，原希望積蓄是供未來不時之需，包括用作擺酒、裝修及將來養肯小孩，亦「包括準備去旅行用的日本円，準備新年包好嘅利市錢等」。莫生無奈指：「心情當然唔好」，唯有「呢幾年努力儲返」。

莫生在貼文中提到，妻子事後曾入院，而心情平復後已回家，「我亦都原諒咗佢，因為我哋啱啱結婚咗半年」。他指妻子此舉，令許多計劃都有變動，「連去人哋屋企拜年都唔敢，原定9月擺酒都可能要取消」，冀盼街坊能歸還其妻派發的現金，「唔使俾（畀）晒，比（畀）到一部份已經感激萬分」。

莫生向記者展示當日與其妻對話截圖，他曾向妻子說：「派咗你以後就冇得翻轉頭。」相隔48分鐘後，其妻則回覆：「錢可以再搵」、「甘（咁）老婆同錢 你揀，前者定後者？」

而從莫生與其岳母對話截圖可見，莫生最初只是誤以為「我都以為佢講下收埋咗」，但岳母證實當時曾有大廈保安阻止其妻派錢，但最終都全部派畢，遂指其妻曾到急症室自看醫生。岳母唯有安撫莫生：「錢我啲（哋）會想辦法」。

▼莫生與岳母對話截圖



莫生稱曾報警求助，並且曾向大廈保安了解。警方到場翻查閉路電視，因為事件是自願派發，並不涉及刑事，暫時只能備案，《香港01》正向警方了解。保安亦指因閉路電視牽涉其他住戶私隱，無法供莫生查看，現在他只能待街坊主動聯絡他還錢。