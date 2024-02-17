氣球師追夢12年兩奪世冠　笑對網絡負評　憑41米金龍破健力士紀錄

龍年伊始，一條金碧輝煌的「祥龍」現身於屯門市廣場半空，引來大批街坊圍觀拍照。祥龍的創作者是從事氣球佈置12年、曾兩奪世界氣球大賽冠軍的彭思泰Wilson，他與60人團隊合製41.77米長的氣球金龍，成功打破健力士世界紀錄。Wilson坦言這項成就得來不易，整個過程一波三折：策劃「祥龍」五年處處碰釘，一直沒有機構接受方案；原以為十多米長的祥龍足以破紀錄，但被告知至少要33米長，需要重新設計；在地面組裝龍身時被市民拍攝並發布至社交平台，惹來網民抨擊……

面對種種困難與批評，Wilson與團隊唯有見招拆招，並在Facebook發「千字文」講述創作者的心聲，結果贏得網民稱讚，「我們只能夠盡最大的努力，將最好的氣球藝術，做給香港市民去看」，而他更希望作品能為觀眾帶來歡樂與祝福。



金龍全長41.77米，打破「最大的氣球龍型造型」健力士世界紀錄。（蔡正邦攝）

籌備五年處處碰釘 適逢龍年終事成

新年假期屯門市廣場中庭人潮如鯽，每個人頭上都灑上了一層金光，是騰雲半空的祥龍所散發的光芒。街坊們嘖嘖稱奇，難以相信眼前這條金龍由3.8萬個氣球扭製而成，爭相拍照留念。Wilson說，氣球金龍的靈感源於從小受東方文化薰陶，加上擅長製作神獸類佈置，故5年前已開始構思製作龍的氣球佈置，希望為街坊帶來祝福。

「這個項目籌備了四年多五年，但每次發出來都是碰釘，談到一半的時候都是不成事。」Wilson憶起曾多次與不同商場協調方案，惟對方考慮到手作有失敗風險，憂設計圖與實物不符，因此未能成事。適逢龍年，終於「時機成熟」，有商場接受方案。Wilson隨即找來全職氣球師、循道衛理李惠利中學及城市大學氣球學會的學生，組成共60人團隊，合力製作一條長龍。

為破健力士紀錄 設計越級進化 終完成41.77米巨龍

起初團隊暗自盤算，以為約十多米的龍即可打破健力士世界紀錄，直至一天收到健力士官方傳來的短訊：「至少33米。」比預期長度超出一倍。「對我們來說都是雙倍的挑戰，因為無論人手安排，或者是那些本身設計好的東西，全部都要推翻。」Wilson不甘放棄，只好硬著頭皮重新規劃，「如果這次不做的話，以後不知道什麼時候有機會再做。」團隊由1月20日開始動手，不分晝夜製作，最終於1月24日完成一條41.77米長、無骨架支撐的金龍，打破「最大的氣球龍型造型」的健力士世界紀錄。

金龍由60人團隊製作而成，當中包括全職氣球師、循道衛理李惠利中學及城市大學氣球學會的學生。（受訪者提供）

輿論逆轉勝：從抨擊四起到「為香港爭光」

金龍升上半空的前一天，團隊在商場中庭忙於組裝龍頭、龍身及龍尾，未料龍身攤在地面的畫面被街坊拍下並發布至社交平台，隨即惹來抨擊：「好似四眼蛇」、「條龍衰到貼地」、「做咩個身好似芝士腸」⋯⋯面對四方八面的批評，Wilson笑言網民意見「中肯」，「他們不是踩你的人，是純粹作品的討論。」他舉例指，龍的形態本來就是蛇身，攤在地上時難免像「四腳爬爬」，唯有以此安慰團隊成員。

團隊徹夜組裝完成，經健力士人員驗證過後，金龍終於升上半空，儼如騰雲駕霧，氣勢磅礡，種種批評戛然而止。網上留言逆轉勝一面倒讚好：「為香港爭光」、「感謝你為屯門人帶來祥和！」⋯⋯街坊紛紛趕至一睹龍的風采，希望過個好年。Wilson為了答謝街坊，自費印刷5000張感謝卡，親身到場致謝，吸引大批街坊排隊支持。對Wilson來說，這彷彿經歷了一場「高山低谷」。

街坊紛紛趕至一睹龍的風采，希望過個好年。（蔡正邦攝）

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年少叛逆與挫折 成抗壓的養分

Wilson自言能夠從容面對網上抨擊，與童年經歷有關。他形容自己初中是個「壞學生」，不喜歡讀書、常流連籃球場和網吧、身邊有些朋友為社團人士，遊走於邊緣，「我不是一個一帆風順的人，其實我在街頭長大，我讀的是Band 5的學校，我曾被不同人奚落，在學業或者街頭被人欺負。」而年少的叛逆令他遇到不少挫折。

其中最深刻的是，初中時他因偷同學電話「斷正」要見家長，年少氣盛的Wilson暗忖「男人大丈夫認罪吧」，未料母親滿額大汗趕至，卻未曾責備他，「我以為她來的時候，應該會喊打喊殺，會打我罵我，但她沒有」，眼見母親幾乎跪下求情，請求對方不要報警，Wilson終於覺醒，決心改過自新，不再令身邊的人失望，「這些都會成為你一個抗逆的能力，所以對於一些網上的留言，其實不需要看得那麼重。」

生日派對的挑戰 人生轉換跑道

由邊青重回正軌，Ｗilson努力讀書，卻發現志不在此，真正鍾情的是魔術表演，畢業後做全職魔術師。有一次他在小朋友的生日派對表演魔術後，有家長不分由說掏出一袋氣球，大批小朋友蜂擁而至，大喊：「波波！我要波波！」當時Wilson根本不懂扭氣球，又擔心被媽媽們投訴，心忖：「我來表演魔術是希望小朋友開心⋯⋯唯有頂硬上。」於是他將整條氣球充脹成「腸仔」派發出去，「當時我想：死定了！」可是小朋友拿著「腸仔」互相打來打去，樂在其中，他馬上鬆一口氣，「原來氣球在小朋友世界的魅力是這麼大」。

Wilson憶述初次接觸氣球的經歷，他將整條氣球充脹成「腸仔」便派發出去。（蔡正邦攝）

初入行月薪得八千 耗盡積蓄到各地拜師

生日會的經歷令他對扭氣球產生莫大興趣，決定轉換跑道，開始全職氣球創作的路。對大部份藝術創作者來說，起步階段總是困難重重。Wilson初入行月薪僅得八千元；偶爾會到學校教班，惟薪水微薄，如「吊鹽水」般維持生計。為了支撐夢想兼令家人安心，他堅持付家用，甚至到快餐店當外賣員幫補，他相信自己並非孤例，「全港從事全職氣球工作約100人，行內很多氣球師都在很困難的環境下堅持自己的夢想」。

為了精進技藝，入行初期他與隊友耗盡積蓄到世界各地拜師學藝，短短4年報讀超過20個課程。工作時扭氣球，工餘時繼續練習，可謂完全入迷。記者不禁問，有想過放棄嗎？他沉思了一會，堅定回答：「倒真的沒有。自己真的很喜歡氣球藝術這件事；如果沒有很大的興趣，是不可能這麼多年做下去的。」

兩奪世界冠軍成名 難忘作品感動人心

直至2016年，他參加世界氣球大賽，憑作品「海神波塞東」奪得中型項目冠軍。他說未成名前，僅接受過一個媒體訪問，但奪冠這年有逾40個媒體爭相約訪。2018年，Wilson與27名隊友在台灣師傅何坤龍領導下，以「虎將軍」的作品在美國再贏得第二次世界冠軍。

當年比賽過後「虎將軍」在美國展覽，一名當地女士參觀所有展品後，徐徐走來一直注視著「虎將軍」，不自覺淌淚。隊友立即上前問候，她吐了一句：「You break my heart.（你打碎了我的心）」出色的藝術作品能連結著世界各地的人，此番經歷教Wilson畢生難忘，「我永遠都會記住這個女士，因為我們的作品可以單純地去感動到她的內心。」

2018年，Wilson與27名隊友在台灣師傅何坤龍領導下，以「虎將軍」的作品（圖右）贏取第二次世界冠軍。（蔡正邦攝）

世界冠軍名銜無助提升收入 願繼續追夢

兩奪世界冠軍，加上媒體鋪天蓋地報道，Wilson在業界已滿有名氣，惟他坦承世界冠軍的名銜沒有為他賺取更多收入，「別人覺得你紅、覺得你世界冠軍就一定加價，這樣反而更少人報價。」由於氣球佈置並非必須品，經濟暢旺工作較多，經濟差時需求自然少，疫情期間限聚令派對消失，他陷入零收入的困境，要靠送貨維生。即使母親會為他得獎而高興，但始終認為這行業前景不明朗，「有一次新年，媽媽說她不知道怎向人介紹兒子做什麼行業」，母親至今仍希望他能仿效弟弟找份穩定的銀行工。

不過Wilson坦言，他的人生目標並非要發達，而是希望創作更多、更新的氣球佈置藝術品，同時為他人帶來歡樂，「有時看到別人欣賞我的作品的時候，自己會有滿足感，那個滿足感不是很高的收入可以給予。」這12年來，他依然敢於追夢。