天眼直擊｜天后七人車衝前連撞兩車釀5傷　司機夾車門途人被撞走

天后今日（15日）發生驚險車禍。傍晚6時許，一輛七人車、一輛私家車及一輛的士，在清風街近電氣道十字路口連環相撞，據報5人受傷，包括3車司機、一名乘客及一名男途人，幸均傷勢不重，當中4人送律敦治醫院治理，警方正調查意外原因。捱撞私家車司機指，肇事七人車司機連人帶車衝前，幸非處於車頭，「否則最少夾斷佢（肇事司機）隻腳！」附近店舖閉路電視則拍到肇事司機夾於車門與車廂之間，有途人更被撞走。



七人車撞到一名紅衣男子，途人亦爭相走避。（閉路電視截圖）

消息稱，意外前肇事七人車司機，將車停泊在清風街20號對開路邊，並往附近購物，疑當時未拉好手掣，其後折返上車準備開車時，座駕即衝前，先撞及前方一輛藍色私家車及途人，繼而衝向十字路口猛撼的士才停下，的士更被撞至原地打轉近180度。

捱撞藍色私家車司機透露，七人車司機當時曾打開車門、單腳踩地試圖阻止車輛繼續前進，幸的士未有撞到七人車車頭，「否則最少夾斷佢（七人車司機）隻腳！」警方指，私家車男司機和女乘客、的士男司機及一名男途人均送律敦治醫院治理。

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附近店舖閉路電視拍到意外經過，其中一段可見藍色私家車沿清風街慢駛，多名途人過路期間，肇事七人車突從後方衝前，其中一名紅衫男途人被撞走消失於鏡頭中；另一段則拍到七人車衝至十字路口撞向的士左後方，司機連人帶車夾於車門與車廂之間；而被撞到的紅衫途人則自行爬起。大批途人被嚇煞駐足圍觀，有人更受驚掩耳。

天后清風街和電氣道交界路口今日（15日）傍晚發生兩車相撞意外，警員到場調查。（陳浩然攝）