港鐵荔景站男子闖路軌被帶走送院　據悉攀鐵絲網闖入時跌倒輕傷

今日（16日）上午10時19分，荔景站有人進入路軌，令東涌綫及機場快綫列車一度要慢駛；機場快綫巿區預辦登機服務亦曾受影響。警方及港鐵職員在路軌尋獲該人士。



警方稱，上午10時19分接報有人在荔景站行落路軌，並往南昌站方向前行。港鐵職員及警員在場找尋，隨後在離荔景站100米外的路軌找到一名35歲男子，並將他帶上月台。據悉，該男子爬過鐵絲網，其間意外跌倒受輕傷，之後成功進入路軌，並打算沿路前往最近的地鐵站。港鐵職員事後向其發出一張告票。據了解，事主受情緒病困擾，其後被送到瑪嘉烈醫院接受治療。

港鐵回覆《香港01》查詢時指，今早約10時09分， 一名機場快綫列車車長於列車由荔景站開往南昌站途中，看到疑似有一名男士在路軌旁邊，車務控制中心為安全起見，即時指示列車於該路段慢駛，並立即安排車站職員查看及報警；人員其後發現該男士，立即將他安全帶離路軌範圍及交由警方跟進，初步相信事件屬非法闖入路軌範圍。港鐵處理事件期間，東涌綫及機場快綫的列車服務及機場快綫市區預辦登機服務的截止時間需要作出調整，其後於約10時56分陸續回復正常。