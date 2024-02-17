網傳堅尼地城海傍男子怒海救鸚鵡　遭激浪沖走　幸獲拋救生圈相助

近年有不少內地遊客打卡熱點的堅尼地城海傍，昨日（16日）內地社交平台抖音流傳一段影片，拍到一名中年漢在海傍梯級對開海中載浮載沉，右手高舉離開水面，疑想護住手中一隻雀鳥，他嘗試游向岸邊或將雀鳥先拋上岸，但均事敗，屢屢遭急浪捲走，情況驚險。岸邊圍觀者眾多，有人急忙拋出救生圈，中年漢一手抓水泡，另一手再度奮力將雀鳥擲向梯級，中年漢最終亦安全登岸。上載影片者事後指中年漢是為了救落水的鸚鵡，目前都已經安全。



男子右手原已抓到鸚鵡，但海浪令他未能登岸。（抖音影片截圖）

影片拍到一名中年漢身處堅尼地城海傍一處梯級旁的海中，右手抓著一隻懷疑是鸚鵡的雀鳥，但海浪太大令他未能登上梯級而再被沖到海上，情況驚險；他一時間未能上岸，只好將手上鸚鵡擲向梯級，不料海浪再次將牠捲下海，片段亦見到牠在水面不停拍翼掙扎。

多名途人見狀高呼「拿游泳圈！」「（救生圈）拋遠啲呀！」，但第一次未能將游泳圈拋出去。人雀在海中浮沉，幸中年漢水性不俗，立即游前抓到雀鳥，再次將牠擲向梯級。而中年漢亦隨即抓住救生圈，由旁人協助拉他登上梯級。

有網民指「大叔是個善良的人」，又認為當時情況危急，相當嚇人，幸中年漢水性不錯，表現沉穩，才能安全獲救；也有人批評「這麼多人看居然沒有一個人下去幫忙，如果稍微溺水就沒了」，但也有網民指旁人已經拋下救生圈幫忙。亦有網民擔心鸚鵡最終有無受傷。