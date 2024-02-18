有片｜深井男墮海昏迷　熱心漢跳海與消防合力救起　惜送院後不治

深井發生墮海事件。今（18日）午約4時，一名男子於深慈街對開海傍墮海，多名途人立即拋擲救生圈，其中一名熱心男子更跳落海中施救，最後與趕抵消防員合力將事主救起，他昏迷由救護車送往仁濟醫院，惜抵院搶救後，終告不治。據讀者提供片段可見，有人在海中捉着救生圈並環抱墮海男子，其後岸邊消防員拋下救生帶，眾人合力將事主拉回岸邊；一名跳海救人的男子，其後則由消防員協助返回岸邊，全身濕透，幸無受傷。警方正調查事主墮海原因。



男事主昏迷送院搶救後不治。（林振華攝）

在上址釣魚的陳先生向《香港01》透露，事發時突聞「嘭」一巨響，查看下發現大批途人駐足議論，有人隨即先後將3個救生圈擲入海中，他才驚悉有人墮海，惟男事主沒有捉住救生圈，未幾便遇溺昏迷，一名熱心男途人立刻跳入海中施援，其後與趕抵消防合力將事主救起。

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男事主昏迷送院搶救後不治。（林振華攝）

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