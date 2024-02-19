黃大仙血案｜疑賭毀父子情　16歲仔被喚醒上學發難襲父　血染單位

黃大仙竹園南邨一名16歲少年疑不滿父親「爛賭」，向來關係不佳的二人今日因上學問題發生爭執。少年情緒激動刺傷父親，44歲何男身體多處受傷，清醒送院救治。《香港01》記者重返案發現場，發現涉事單位門口半掩，地上一片凌亂，紙箱、膠袋等散落一地，床邊血迹斑斑，走廊地上亦有沾染少許血跡。鄰居朱小姐表示，今早（19日）約7時半聽到兩名男子的爭執聲，但她不敢開門察看，爭執聲持續了一段時間。她又指，涉案人僅搬進來一兩年，故不太認識他們，亦與他們甚少接觸。



涉事單位門口半掩，地上一片凌亂。（翁鈺輝攝）

今日（19日）上午7時45分，黃大仙竹園南邨一名16歲少年報案指，因不滿44歲姓何父親「爛賭」沾染賭癮，用20厘米長生果刀襲擊對方，後來回復平靜並放下利刃。父親右腿、右面及左手，分別有10厘米、5厘米及3厘米刀傷，幸神智清醒。救護人員到場將傷者送往伊利沙伯醫院救治，送院時面部有血迹。

警方持盾上門調查事件，以涉嫌「傷人」拘捕刀傷父親的少年。消息指今晨何父喚醒就讀中二的兒子起床上學，少年拒絕並情緒激動刺傷父親。被捕少年黑布蒙頭送院檢查，據知他有精神病紀錄，與經常賭錢的無業父親向來關係欠佳。

黃大仙竹園南邨一名16歲男子報案指，自己用刀拮父親小腿，父親腳受傷且神志不清，救護人員將傷者送往伊利沙伯醫院救治。（馬耀文攝）