CCTV直擊｜邵音音大埔村屋單位失竊　天眼揭兩賊除鞋潛入屋翻櫃桶

龍年春節假期已近尾聲，不少人已經開工，連賊人都「開爐」搵食。網上流傳閉路電視影片，可見周一（19日）凌晨時分，有兩名男賊在大埔林錦公路數間村屋鬼崇遊蕩，似是在「踩線」，後來有影片拍得賊人進入村屋花園，其中一人除鞋後潛入屋內，曾打開櫃桶翻找。有村民今午（20日）證實曾發生爆竊案，其中一戶是演員邵音音（音音姐）的住所。記者前往了解，發現有工人正進行加固工作，音音姐不欲多談，僅稱是女兒房間遇竊，形容「好得人驚」。有街坊指爆竊情況幾乎每年都會發生，但這次賊人十分猖狂﹕「其實年年過年前都有㗎啦，但係估唔到今年過緊年都有！」



賊人潛入屋內打開櫃桶翻找財物。（fb 「馬路的事討論區」影片截圖 Bosco Chu ）

從網上閉路電視可見，周一（19日）約凌晨2時許，有兩名戴帽、口罩的男子在村屋花園外圍遊走，疑似「踩線」之後離去。及至凌晨5時許，另一片段拍得，其中一男子除鞋後潛入屋內，他戴手套，手持電筒打開櫃門，翻找桶櫃數十秒後，再把櫃門關上，有網民笑指「幾好手尾喎！」、「好有手尾同埋好企理，仲企理過啲裝修」，亦有人稱賊人十分大膽「依家周圍都係CCTV，真係膽大包天，必須重罰！」

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街坊李小姐就表示竊匪十分猖狂，「其實年年過年前都有㗎啦，但係估唔到今年過緊年都有！」她續稱，入屋爆竊的情況幾乎每年都有，在今年過年前已有賊人到附近村屋撬窗，甚至選擇在早上時份作案。李小姐又指，以往賊匪都是內地人，通常在山上匿藏；但今年發現賊人都是本地人，在她家門外偷看門鎖。記者發現李小姐屋外亦裝設許多閉路電視，但李小姐就表示﹕「都要再買啲勁啲（閉路電視），360度嗰啲呀，唔夠強！」

街坊李小姐就表示竊匪十分猖狂，又指賊人曾到她家中「踩線」擔心自己成為下一個目標。（林振華攝）

她指現時賊人並不理會閉路電視，因為他們戴帽、口罩犯案不怕會被拍到，李小姐稱現時十分害怕，「好驚成為下一個目標」，因為早前已發現有人前來「踩線」，偷窺其大門的門鎖的類型，「直情企喺我門口，望我哋鎖係咩鎖，因為佢哋而家唔係撬㗎啦，係用百合匙。」她續指，大門現時只能靠不鏽鋼橫鎖鎖住，窗柄亦用索帶鎖實，而樓上鄰居上通宵班下班時，便會通知她前來開門，李小姐嘆指，現時左鄰右里唯有守望相助。

李小姐續指，邵音音的村屋單位早年已被爆竊過一次，其時賊人十分「醒目」，會嘗試開門口洗衣機位的水喉，測試單位內的人是否經已睡覺，但最後就遭其傭人發現，嚇走賊匪。李小姐憶述，之前賊人試過從她屋外偷窺，幸好其夫在客廳睡覺才使賊匪知難而退，她無奈稱﹕「夜晚啲燈全部都開哂，房呀、廁所全部開，唔係點會交2000幾蚊電費！無辦法，要同佢（賊匪）鬥智鬥力。」又指往年有賊人匿藏在建築地盤，等待時機成熟後，兩賊以「騎膊馬」的形式跳入一樓村屋進行爆竊。

遇竊村屋已有工人進行燒焊防盜。（林振華攝）

另外一名街坊楊太就表示，涉事閉路電視片段是兒子安裝鏡頭所拍得，又稱其兒子在另一面的村屋居住，稱前晚凌晨1點也有人經過，她估計賊人從凌晨1點等待至5時才離開。

據了解，警方接獲新界大埔林錦公路新屋仔一名73歲姓倪的女子報案，指於昨日（19日）凌晨5時30分，發現家中3樓客房有被洗劫痕跡及大門亦被撬開，經點算後發現約有價值3000元的外幣不翼而飛。警方接報到場，並從涉事村屋的閉路電視發現疑犯洗劫經過，該男疑犯身穿白衫白褲、戴白帽及口罩。

及後，警方發現附近另一間村屋的大門上亦有被撬痕跡，向70歲姓蔡女住戶了解，發現該村屋被無洗劫痕跡，亦沒有財物損失。警方相信疑犯洗劫倪婦單位後，再試圖撬開另一村屋大門，但沒有成功最後離去。據了解，該名73歲姓倪女子，為藝人邵音音。