消防處規劃署搗元朗非法加油站　將檢控兩涉案男充公$140萬柴油

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同規劃署於今日（23日）下午約5時，進行打擊非法加油聯合行動，在元朗山下路搗破一個非法加油站，檢獲超過6萬公升柴油，市值超過140萬元。消防已暫停相關危險品車輛的牌照，並會檢控兩名涉案男子，以及向法庭申請充公檢獲的柴油。規劃署亦表示，相關場地屬《城市規劃條例》下的違例發展，去年已發出強制執行通知書，是次行動中搜集的證據，將有助署方進行下一階段檢控工作。



消防暫停兩危險品車輛牌照 向法庭充公柴油

行動中，消防處人員發現兩部危險品拖缸車、一部危險品車及大批入油工具，並截獲兩名涉案男子。他們涉嫌儲存過量危險品、非法管有受管制物質及直接從持牌車輛轉注危險品，違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。一經定罪，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。

規劃署證非法加油站場地屬違例發展

規劃署表示，涉事場地的非法加油站屬《城市規劃條例》違例發展。規劃監督已於2023年10月向涉事場地的土地擁有人發出強制執行通知書。是次聯合行動成功搜集的證據，將有助規劃署進行下一階段的檢控工作。根據《城市規劃條例》第23(6)條，如未有遵從強制執行通知書的規定，即屬違法，首次定罪可處罰款最高50萬元，而在通知書指定期限過後未有遵從規定的期間，則每一天可另處罰款5萬元；第二次或其後每次定罪，可處罰款最高100萬元，每日另處罰款10萬元。

消防處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。 市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。