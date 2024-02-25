珍惜生命｜科大22歲男生墮樓　送院不治

科大發生墮樓案。今日（25日）凌晨1時許，保安發現1名男子昏迷倒卧在校內1幢學術大樓對開接駁天橋底，於是報案，事主由救護車送往將軍澳醫院搶救，最終不治，警方正調查案件。



科大回覆指今日凌晨1時許接報，得悉一名男子於科大校園內從高處墮下，立即報警求助。男子隨後被送往將軍澳醫院急救，惟經送院搶救後不治。墮樓男子其後證實為科大學生。

科大對此深感悲痛和惋惜，並向其家人及親友致以深切的慰問。大學將盡力為事主家人提供協助，亦會為師生提供情緒上的支援。科大呼籲，學生如在情緒方面感到困擾，可隨時向學生事務處尋求協助。

科大發生墮樓案。（陳永武攝）

警方表示，今日（25日）凌晨1時33分，接獲將軍澳大學道1號的保安報案，指發現1名男子倒臥上址1幢大樓對開接駁天橋底，懷疑對方從高處墮下，警員接報到場，事主昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後證實不治，警員經初步調查，相信22歲姓劉男子從上址1幢大樓的平台墮下，警方在現場有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，有人生前受到感情和學業問題困擾。

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