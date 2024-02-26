元朗工廈女子被相識男扯髮掌摑　掠走值8萬元勞力士錶及千元現金

元朗發生搶劫案。26日凌晨零時半，據報一名女子，在元朗橫洲路16號一幢工業大廈內，突然遭賊人拉扯頭髮及打臉，再乘機搶去女子一隻勞力士手錶、以及1,000元現金。賊人得手後逃去，警方接報到場，正追緝涉案男子，並調查事件經過等。救護員到場為女事主初步治理，再送往博愛醫院診治。



據了解，女事主姓李，44歲，於昨日（25日）晚上11時左右，到上址工廈探朋友，惟朋友不在，只好在電梯大堂等候。而此時突然有一名男子出現向她索錢，她拒絕後遭扯頭髮、打臉，最終她交出身上名錶現金等財物。警員翻查閉路電視調查後，得悉賊人年約40歲，穿黑衣、戴口罩，事後往大榮華酒樓方向逃去。據知事主報稱沒有與人結怨或欠債，但事主疑與賊人相識多年，但關係向來欠佳。

警方表示，於26日凌晨零時半接獲姓李（44歲）女事主報案，指於元朗橫洲路16號一電梯大堂，懷疑被一名45歲穿黑衣男子，以手襲擊並劫去一隻約值8萬元的手錶、及約1,000元現金，該男子其後逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列「行劫」，交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進，暫未有人被捕。李女面及頭受傷，清醒被送往博愛醫院治理。