灣仔酒店外籍男住客房內暈倒　昏迷送院搶救

撰文：凌逸德
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今（27日）午近3時，警方接獲灣仔軒尼詩道55號一間酒店的職員報案，指一名外籍男住客在房間內暈倒。救護員趕抵將事主送往律敦治醫院搶救，當時他陷於昏迷。警方正調查事件。

事主昏迷送院搶救。
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