45歲廚師涉爆竊13舖被捕　白田邨酒樓遇竊三叔姪落網　總損失43萬

警方偵破由去年至今在全港多區發生的14宗爆竊案，拘捕4名男子，案件合共涉及約43萬元現金及財物。其中一名45歲廚師涉嫌自去年開始，連環犯下13宗案件，掠去共31萬元財物。另外三叔姪則涉嫌於周日（25日）爆竊深水埗白田商場一間酒樓，掠去逾12萬元現金和烈酒。警方拘捕4名疑犯後，起回部分贓物。



警方成功偵破14宗爆竊案，拘捕4名男子，總損失金額約43萬。（林振華攝）

西九龍總區重案組第4B隊高級督察吳彥柏表示，西九龍總區在過去一個月（1月27日至2月22日）內，共接獲7宗針對街舖的爆竊案，涉及深水埗、旺角及九龍城區的便利店、餐廳及米線店等。賊人以硬物破壞控制店舖捲閘的電掣箱，之後從正門潛入，掠去收銀機內現金及其他財物。西九龍總區重案組接報後隨即展開調查，發現賊人在犯案前後會選擇較迂迴的路線，以不同交通工具接駁；他經過閉路電視時亦會用手遮掩面部，從而提高警方調查難度。但經深入情報分析及翻查大量閉路電視片段後，警方成功鎖定疑犯行蹤，並相信疑犯與過去一年另外5宗分別發生在屯門，上水以及葵涌區的類似爆竊案有關。

昨日（27日）凌晨時分，西九龍總區重案組探員展開反爆竊拘捕行動，在葵涌區截獲剛犯案的連環爆竊案疑犯，在他身上搜出一支螺絲批及一對黑色手套，以及贓物現金約1.4萬元，其後以涉嫌爆竊罪拘該名報稱廚師的姓劉（45歲）男子。吳彥柏表示，葵涌區遭爆竊的餐廳東主經點算後，確認所有失物已全數起回。至於劉男合共涉及13宗爆竊案件，共損失現金約18.4萬元，以及共值約12.6萬元的電腦、香煙等其他財物。劉男正被扣留調查，會被暫控9項「入屋犯法罪」，將在周四（29日）於九龍城裁判法院提堂。

警方成功偵破14宗爆竊案，拘捕4名男子，總損失金額約43萬元。（林振華攝）

至於周日（25日）發生在深水埗白田邨白田商場「逸翠軒」酒樓的爆竊案，深水埗警區重案組第一隊案件主管高級督察楊鐵豪表示，該酒樓經理當晚如常於晚上約11時檢查所有門戶妥當後，關門離開酒樓，至翌日（26日）早上7時返回酒樓開工時，發現經理房有被搜掠痕跡，一個放置於房內的夾萬亦發現被撬開。經點算後，夾萬內的10萬元現金及放置於一個玻璃陳列櫃內18支名貴烈酒被盜去，損失總金額約120,200元，酒樓經理於是報警。據了解，被盜去的名貴烈酒包括茅台及威士忌。

警員就深水埗白田商場劫案拘捕3名男子，在他們藏身的單位內起回約4.4萬元現金、12支名貴烈酒及多款爆竊工具。（林振華攝）

楊鐵豪指，經深水埗警區刑事部人員及深水埗分區特遣隊深入調查及翻查數十小時的閉路電視片段後，警方發現於周日晚上11時許，有兩名戴帽、口罩及手套的賊人，手持一個裝有爆竊工具的手提行李箱，撬開酒樓後門入內爆竊，約30分鐘後沿後門逃去，並會合另一名在酒樓門外「睇水」的黨羽一同離開。

經比對閉路電視片段後，警方成功鎖定其中一名疑犯的身份，並於今日凌晨採取行動，成功在大坑東邨東旺樓一個單位拘捕三名涉案男子（29歲至64歲），三人為叔姪關係，其中64歲及61歲男子報稱無業、29歲男子則報稱從事資訊科技行業。警員亦在屋內成功起回約4.4萬元現金、12支名貴烈酒及多款爆竊工具。所有被捕人現正被扣留調查。據了解，被捕64歲男子有黑社會背景。

警方表示，電捲閘的電掣箱一般容易被撬開，呼籲店舖東主應考慮加強保安。（林振華攝）

警方指出，捲閘電掣箱一般容易被撬開，提醒各餐廳及店舖東主加強保安指施，亦應避免在店舖內存放貴重物品或大量現金；即使店舖內放有夾萬，亦應考慮將夾萬固定在牆身，提高保安。

警方重申，爆竊是嚴重罪行，根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》第11條，定罪後最高可判處14年監禁，呼籲市民切勿以身試法。