上水$360萬劫案｜六旬漢攜女婿等人交付巨款　擬送澳門賭場前遇劫

上水今（28日）中午發生搶劫案，一名男子在上水圍亦園附近一條行人隧道，遭兩名男賊襲擊後搶去一個袋，內有360萬元現金。消息指，事主取得女婿及其他人交予他的巨款後，疑欲將錢送往澳門賭場「放數」，惟中途遇劫。



據了解，61歲姓朱男事主持雙程證，今早接獲其38歲女婿交付約4.4萬英鎊及4萬美元（折算共約74萬港元），並將金錢帶到尖沙咀重慶大廈一間找換店兌換，找換店有人向他交付約285.2萬港元。男事主將合共360萬港元放入一個黑色背囊，之後乘港鐵回家。中午約11時50分，男事主途至亦園行人隧道時，突然遭兩名陌生男子從後襲擊並搶去背囊及一部手提電話，警員接報到場搜索無果，案件交由新界北總區重案組跟進。據了解，事主原擬將涉案巨款交予女婿，稍後由女婿將錢帶到澳門賭場。

傷者送院治理。

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案發於2月28日中午約11時54分，警方接獲一名男子報案，指其外父在上水圍亦園附近一條行人隧道出入口遭兩名男子以手襲擊，並搶去他一個袋，內有360萬元現金，其後劫匪逃去無蹤。警方接報到場搜索無果，列搶劫案展開調查，案件交由新界北總區重案組跟進。事主左臉及嘴唇擦傷，並感心口痛，由救護車送往北區醫院治理。警方正在通緝兩名涉案男子，高約1.7至1.8米，案發時穿黑色風褸及戴口罩。