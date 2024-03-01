塘尾道火｜疑客廳電器肇禍火警鐘無響　慈善機構租單位予無家者住

旺角塘尾道今日（1日）清晨發生火警，7人送院，當中1人危殆。消防處稱，起火大廈於1987年前落成，正進行消防安全翻新工作，火警鐘疑因此未能啟動，但亦不排除火場熱力影響警報系統電線。而涉事單位由慈善機構同路舍租用，免費提供予無家者居住，初步相信客廳有電器首先起火，火警無可疑，但起因仍有待調查。



消防處高級消防隊長司徒宏斌稱，消防處於上午6時06分接獲多個火警報告，指長輝大廈10樓單位起火。消防員於4分鐘後到場，共出動89名消防及救護員、一喉兩煙帽隊、16部消防車及6部救護車。火警於6時40分救熄，起火單位面積8米乘5米，疏散30人，另有140人自行疏散。消防員共救出3男4女，其中一名男子昏迷在走廊，火警原因仍有待調查。

消防處高級救護主任邵銘津補充，3男4女傷者中，現時1人危殆、5人嚴重，1人穩定。危殆的傷者是吸入性損傷，沒有明顯燒傷，送院時昏迷，有呼吸和脈搏；其餘人則吸入濃煙不適，全部清醒，他們分別被送到廣華醫院及伊利沙伯醫院。

火警鐘疑因翻新工作或熱力影響無響起

司徒宏斌續稱，由於走廊濃煙密佈，消防員需要時間找出起火單位；而且當時為清晨時分，居民疏散的時間較長。另外，火警鐘疑受熱力影響沒有響起。

旺角警區(行動)總督察章珈洛（右）、消防處高級消防隊長司徒宏斌（中）及高級救護主任邵銘津向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

客廳火勢最猛烈 疑電器首先起火

司徒宏斌續指，火勢最猛烈是客廳位置，懷疑是電器首先起火，但確實情況有待進一步調查。大廈於1987年之前落成，現正進行消防安全的翻新工作，加上熱力影響走廊的電線，火警鐘疑因此未有啟動。他指火警系統不涉違法：「工程進行中，只是未完成。」現場亦沒有找到助燃劑，相信火警沒有可疑。

起火單位由慈善機構租用予無家者

他續指，起火單位是由慈善機構租用，提供予無家者居住，不過昏迷的男子是在走廊被發現，相信是逃生時受濃煙影響，至於他與單位的關係仍待確定。

消防員將昏迷男子抬落樓。(李家傑攝)