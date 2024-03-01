有片｜長沙灣兩男為錢講數變打架　男子遭按地壓頸慘叫　嚇煞途人

長沙灣街頭昨日（2月29日）有兩名男子大打出手，結果雙雙被捕，事發影片於今日（3月1日）在網上流傳，可見在長沙灣廣場對開巴士站，一名身穿黑色羽絨的男子，整個身體壓在另一名男子身上，更數次以手臂壓向其頸部，被壓在地上的男子動彈不得，只能發出「呀」的慘叫聲，有途人見狀受驚，急步離去。其時，一名在旁目擊情況的男子曾出言勸架﹕「好啦喂。」但羽絨男顯得情緒激動，更一度爆粗，亦拒絕收手。據了解，兩男疑因金錢問題發生爭執，繼而動武。



事發於昨晚（2月29日）9時許，警方接獲多名途人報案，指兩名男子於長沙灣廣場近港鐵長沙灣站A出口外大打出手，事後現場行人路地面遺下血跡。據了解，其中一名身穿羽絨褸的涉案男子，一度往美孚方向逃去，其後被截獲，兩人同被捕及送往明愛醫院治理。

據了解，兩名男子分別37歲姓蘇及40歲姓彭，均無業，同涉「在公眾地方打鬥」被捕。蘇男左手背擦傷，彭則右眼角擦損。據悉，兩男於數年前認識，近日因金錢問題發生爭執，並相約於上址見面及商討以解決金錢糾紛。不過，兩人「講數」時再次口角，繼而動武，蘇男先襲擊彭的頭部，對方立即「還拖」掐頸，最終扭作一團，有途人見狀報警。警方到場將兩男拘捕，據悉有人承認出於自衛而施襲。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進調查。