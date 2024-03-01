利用兩廢車作毒品倉避追查　警檢逾$2000萬可卡因拘兩男

警方昨日（2月29日）破獲一宗高達2,000萬元的毒品案。販毒集團利用廢置汽車作毒品儲存倉，停泊於大埔及落馬洲偏遠地區，再以東逃西竄的方式，逃避警方偵查。案件中，警方檢獲20公斤可卡因，並拘捕兩名男子，分別年僅23至24歲，涉嫌「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」罪。兩人將會被落案起訴，明日將於粉嶺裁判法院提堂。



警方檢獲20公斤可卡因，市值約2000萬。（任葆穎攝）

毒品調查科人員根據情報分析，昨日於大埔林錦公路一帶採取反毒品行動，期間發現一名本地男子在一輛廢棄私家車附近形跡可疑，懷疑從廢棄私家車的車尾箱，搬運貨物到自己私家車，繼而駛走車輛。警員隨即截查該名男子，並在車上檢獲1公斤可卡因，亦在廢棄車輛上檢獲14公斤。警方同時在位於落馬洲另一輛廢棄私家車，檢獲5公斤可卡因。最終，警方檢獲20公斤懷疑可卡因，市值2010萬元。

警方毒品調查科行動組高級督察羅啓賢指，相信有人因數千元的報酬，被販毒集團招募販毒。警方同日於落馬洲拘捕多一名本地男子，相信有份招攬操控首名男子。兩名被捕男分別為23至24歲，報稱為司機和裝修工人，案件於明日粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。據悉，兩名被捕人互相認識，分別作倉管及運毒的角色。

警方留意販毒集團用東逃西竄的手法，以廢置汽車作掩飾設毒品儲存倉，停泊新界偏遠地區或鄉村，增加偵查人員調查難度。不法分子亦誤以為以遙距方式操控「替死鬼」販毒，不現身便能逍遙法外，警方指定必竭力打擊販毒。

根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。