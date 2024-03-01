女子彩雲商場超市購物車遺載$37萬背囊　七旬婦拾遺不報人贓並獲

一名女子今早（1日）在彩雲邨彩雲商場，遺下一個載有37萬元現金的背囊於超市購物車，她其後返回超市，卻發現背囊已不翼而飛，於是報警。警員經調查後，即日拘捕涉嫌盜去背囊的75歲老婦，並起回大部分現金。被捕老婦正被扣查。



警方起回約36萬元現金，以及疑犯在案發時的衣物和手袋。（梁偉權攝）

警方在今日中午約12時接獲58歲姓陳女事主報案，指在今早約8時50分，在彩雲商場購物期間將背囊掛於超市購物車，但購物後忘記帶走背囊，便將購物車泊於超市外。她發現遺下該個裝有37萬元現金等財物的背囊後，立即返回超市尋找，惟背囊已不翼而飛。

75歲姓施女疑犯（左二）被捕後由警員押走。

黃大仙警區刑事情報組主管督察林建宇表示，黃大仙警區情報組及特遣隊人員接報後展開聯合調查，後翻查閉路電視紀錄，發現事主遺下背囊約6分鐘後，有一名女子不斷在附近徘徊觀察，並趁無人留意時偷走背囊並逃去。警員這查後鎖定賊人的身份及住址，今午約5時在其彩雲邨住所，拘捕該名75歲姓施女疑犯，起回36萬元現金，並檢獲疑犯犯案時穿著的衣物。據了解，女事主是家庭主婦，今早剛在銀行提取涉案款項作個人用途；疑犯則已退休，盜去背囊取走現金後，懷疑已棄置背囊。

警方起回約36萬元現金，以及疑犯在案發時的衣物和手袋。（梁偉權攝）

警方指出，盜竊屬非常嚴重的罪行，根據《盜竊罪條例》，一經定罪最高可判囚10年。警方並提醒市民小心保管財物，如非必要不應攜帶大量現金外出；如需攜帶大量現金，亦應妥善保管或找親戚朋友陪同，以免賊人有機可乘。