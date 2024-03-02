警辦少訊獎勵計劃逾300人得獎　蕭澤頤﹕培育正向思維、守法意識

由警務處少年警訊主辦的「少年警訊獎勵計劃2023頒獎典禮暨少年警訊50周年及耆樂警訊10周年啟動禮」，今日（2日）在太子警察體育遊樂會舉行，以表揚會員積極投入參與少訊活動。今屆少訊金、銀星章得獎者逾300人，最年輕得獎者年僅7歲，家長指他參加活動後能學習融入群體生活，團隊精神及領導才能亦有所提升；亦有金星得獎者是來自福建省的中日混血兒，加入少訊後助其適應學習和生活環境。



由警務處少年警訊主辦的「少年警訊獎勵計劃2023頒獎典禮暨少年警訊50周年及耆樂警訊10周年啟動禮」在太子警察體育遊樂會舉行，以表揚會員積極投入參與少訊活動。（警方圖片）

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，「少年警訊獎勵計劃」於2022年推出全新計劃模式，更有系統及全面地培育會員的正向思維、守法意識、紀律和團隊精神。適逢2024年是警隊成立 180周年，亦是少年警訊成立50周年及耆樂警訊成立10周年，少訊及耆樂警訊將會推陳出新，成為警隊與青少年及長者聯繫的重要一環，一同宣揚防罪滅罪信息。

他亦呼籲市民下載及更新「防騙視伏器 Scameter+」手機應用程式，一同打擊騙案。新版本加入自動化元素，當用戶瀏覽可疑網站或接到可疑來電時，應用程式便會發出警示。市民亦可於新版本的公眾舉報平台直接舉報可疑電話號碼或網站。

少訊自1974年起，以培育青年領袖和滅罪伙伴為目標，舉辦多元化的活動及訓練。「少年警訊獎勵計劃」除定期舉辦團體活動及歷奇訓練外，近年亦積極推出嶄新活動如「少年警訊創新科技大賽」及中式升旗步操訓練等，透過各式各樣的活動，培育會員成為社會的棟樑。會員參加活動後將獲取相應分數，達到指定分數要求將獲頒金、銀、銅星章及證書以作獎勵。

而少年警訊50周年及耆樂警訊10周年以「長幼傳承，滅罪伙伴」為口號，配合多項活動，傳承「長幼共融、生生不息」的信息。

警隊亦分別於3月17日及23日舉行的「好市民奬頒奬典禮2023」和「八鄉障礙賽」。「好市民奬頒奬禮」的主題為「你好‧市民」，鼓勵大家手牽手、心連心，防罪滅罪、守護我城。而在八鄉少訊中心舉行的「八鄉障礙賽」，則鼓勵參加者超越自我，培養他們的團隊精神和領導才能。屆時除邀請多個執法部門代表、警隊精英單位及各警區代表外，少訊、多間學校及青少年團體亦會參與。