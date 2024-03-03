荃錦交匯處斜坡起火　消防到場救熄

撰文：林振華
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今（3日）午11時許，警方接獲有人報案，指在荃灣荃錦交匯處近馬閃排路一個斜坡起火。消防車接報到場，發現上址有雜草起火冒煙，其後將火救熄，案件中無人受傷，火警原因仍在調查中。

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