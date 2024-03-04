警一連三日破4宗販毒案　檢逾億元毒品拘8男子　最年輕僅15歲

警方於上週一連三日（29日至2日）在全港多區展開反毒品行動，偵破四宗案件，涉及多種運毒手法，包括郵寄、廢置貨車、空置貨櫃、迷你倉及私人住宅作為毒品儲存倉。行動中，警方共檢獲約95公斤懷疑可卡因、約72公斤懷疑氯胺酮及約10.4公斤懷疑大麻花，估計總市值約1.32億元，並以「販運危險藥物」罪拘捕8名本地男子，年齡介乎15至60歲。



毒品調查科警司譚威信講述案情，警方於上週（29日）在土瓜灣截查一名15歲少年，並在其身上檢獲250克懷疑氯胺酮；其後警方搗破兩個位於土瓜灣及上水的住宅單位，相信為三合會操控的毒品倉及毒品分拆中心，在土瓜灣的單位內拘捕一名27歲男子，檢獲3公斤懷疑氯胺酮。警方經調查後，截獲7個由海外抵港的郵包，共檢36公斤懷疑氯胺酮報，約值1800萬港元，該名15歲少年並被捕，他報稱學生，負責管理毒品倉。2人被控「販運危險藥物」，今（4日）早在九龍城法院提堂。

另外，警方同日亦搗破另一個販毒集團，他們於落馬洲及大埔利用2輛棄置貨車用作毒品倉庫，在內檢獲約20公斤懷疑可卡因，並拘捕2名男子，他們分別23歲及24歲，2人報稱無業，被控「販運危險藥物」。警方跟進調查，於粉嶺龍躍頭一個空棄貨櫃內地下的一個暗格，檢獲75塊懷疑可卡因因磚，共重約75公斤。行動中共檢獲了95公斤懷疑可卡因，市值接近一億港元。兩人於上週六（2日）在粉嶺法院提堂，現正被還押。

高級督察李俊岷指警方上週五（1日）亦搗破另一個販毒集團，2個分別於將軍澳及火炭的毒品倉庫。警方先於將軍澳公廁外截查2名分別18歲及24歲的男子，於18歲男子的環保袋內檢獲750克懷疑氯胺酮，以「販運危險藥物」罪拘捕2人，其後在18歲男子的單位內搜出7.25公斤懷疑氯胺酮，並在內檢獲毒品包裝工具，相信集團成員在單位入面將毒品重新包裝之後，再分派售賣到市面。警方跟進調查，於火炭一個迷你倉搜出100包共重25公斤的懷疑氯胺酮，警方案中一共檢獲33公斤懷疑氯胺酮，約值1700萬元，兩人今（4日）在觀塘法院提堂。

警方亦於上週六（2日）搗破一個位於深水埗的毒品儲存倉，在內檢獲10.4公斤大麻花，拘捕一名60歲本地男子，他報稱無業。警方深入調查，相信案件涉及航空客運途徑偷運入境，於同日在馬鞍山一私人屋苑拘捕一名21歲任職地勤的男子，警方案中一共檢獲約值230萬元，兩人被控「販運危險藥物罪」，今早（4日）在西九龍裁判法院提堂。

警方於上週六（2日）搗破一個位於深水埗的毒品儲存倉，在內檢獲10.4公斤大麻花，警方深入調查，相信案件涉及航空客運途徑偷運入境，於同日在馬鞍山拘捕呢一名21歲任職地勤的男子，警方案中一共檢獲約值230萬元。（翁鈺輝攝）

警方毒品調查科總警司吳頴詩呼籲市民小心網上的「搵快錢」招徠，以免被毒販利用，吳頴詩又提到4月為毒品界俗稱的「大麻月」，指家長需多留意子女會否有不尋常的收入，如有任何可疑， 應及早介入，免受不法份子利用， 悔恨終身。警方亦會繼續透過情報主導方式打擊販毒活動。