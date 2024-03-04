警東九龍「青興計劃」STEAM Fun Day　鼓勵青少年發展4,300人參加

警方東九龍總區昨日（3日）於香港科學園舉辦第二屆「青興計劃 X 東九龍快樂明天 KE STEAM Fun Day 2024」，吸引4,300名市民參加。活動加入防騙訊息、國家安全、數碼素養及禁毒元素，警務處處長蕭澤頤擔任主禮嘉賓及致辭，鼓勵青少年開拓視野和能力，同時提醒在場人士防範詐騙。



警方東九龍總區昨日（3日）於香港科學園舉辦第二屆「青興計劃X東九龍快樂明天 KE STEAM Fun Day 2024」。（警方提供）

今年STEAM Fun Day比去年STEM Fun Day多了「A」字，代表Art藝術。東九龍總區自去年開始，與多個機構合作舉辦4個創新有趣的比賽，包括「防騙一分鐘」拍攝工作坊及比賽、「AIGC學界創意大賽」、「AiTLE AI防騙創意匯萃比賽」及「VEX IQ東九龍少年工程機械人挑戰賽」，讓年輕人有機會接觸和嘗試不同的藝術和科技創作方式。此外，活動也加入防騙訊息、國家安全、數碼素養及禁毒元素，藉此提高市民的防罪意識及警覺性。

STEAM Fun Day獲得各界支持，包括東九龍快樂明天委員會、香港科技園公司、邵氏影城、東九龍28間中小學、多間非牟利機構及科技公司，於活動中設置科技、創新及防罪遊戲攤位，藉此提高市民的防罪意識及警覺性。其中「香港警察資訊及通訊科技學會」的遊戲攤位更向市民展示人工智能AI及深偽技術，提醒市民「眼見未為真」，應小心核實、提防騙案。

活動主禮嘉賓警務處處長蕭澤頤出席頒獎禮，致辭時感謝各界鼎力支持青少年發展，培養青少年的正確人生價值觀，並表示青少年工作「由細做、持續做、一齊做」。他與現場學生交流時，認為年青一代擁有無窮創意、無限潛能，鼓勵在場機構共同努力，積極為下一代提供正向價值觀、鼓勵及指導，讓年輕一代繼續為香港、為祖國帶來新景象，並寄語同學們珍惜學習機會，不僅要掌握創新科技知識和技能，同時要開拓自己的視野和能力。蕭澤頤同時分享一宗最近發生的假冒官員騙案，提醒在場人士詐騙案日益猖獗，呼籲下載升級版「防騙視伏APP」，減低被詐騙風險。

「青興計劃」以國家主席習近平重要講話中「青年興，則香港興」為宗旨，配合教育局《價值觀教育課程架構》中培育的價值觀和態度。於2022年7月啟動禮後，先後舉辦14項青少年活動。東九龍總區指，會繼續透過「青興計劃」培養青少年正向價值觀及人生態度。