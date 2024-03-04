車cam直擊｜元朗男學童衝紅燈過馬路　遭貨van撞至「一字馬」坐地

元朗今早（4日）發生驚險車禍，網上流傳一段車cam片段，可見一名穿校服的男童衝「紅公仔」攝車罅過馬路，遭一輛駛至貨van撞到，雙腿「一字馬」跌坐地上，幸撞擊力不猛，男童自行起身走回路邊。大批網民抹一額汗，指貨van視線被旅遊巴阻擋，幸好車速不快，「否則個小朋友變左（咗）炮彈」。警方表示，初步沒有接獲報案。



男童在「紅公仔」亮起時衝紅燈過馬路。（交通意外求片區fb/Steve Yeung片段截圖）

從網民上載到facebook的車cam片段見到，事發在今早8時許，當時元朗屏會街與媽橫路交界行人過路處附近交通懷疑受阻，一輛旅遊巴「騎」在兩條行車線上停下。當時行人過路處交通燈亮起「紅公仔」，惟一名背上書包、肩上掛着一個環保袋的男童，突然從畫面左方衝出跑過馬路，快將過到對面時，一輛白色貨van正好駛至，收掣不及撞到男童。男童被撞至彈開，兩腳張開成「一字馬」仆倒地上。但他隨即自行站起，一拐一拐走到安全島。

男童衝紅燈過馬路，快將過完時，一輛白色貨van駛至。（交通意外求片區fb/Steve Yeung片段截圖）

不少看過片段的網民只被男童的「一字馬」吸引，但亦有人指出當時貨van司機煞車已「算停得快」，「學生哥好彩」，否則若貨van當時車速較快，「個小朋友變左（咗）炮彈」，並「希望小朋友經過今次會醒d（啲），唔係次次咁好彩」。另外亦有人認為若見到旁邊旅遊巴停下，有經驗的司機「就算錄（綠）燈，都會小心慢駛」。