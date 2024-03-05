九龍城廣場墮樓｜死者疑沉迷賭博欠債尋死　先拋兒子落街再跳樓

九龍城廣場昨晚（4日）有一對父子墮樓，雙雙昏迷送院，其後58歲父親不治，7歲兒子則留院搶救。警方將案件暫列「企圖謀殺及自殺」案處理。今早（5日）警方召開記者會交代案情，指不排除58歲死者疑因沉迷賭博，導致債台高築，昨晚帶同7歲兒子到九龍城廣場天台停車場，先將兒子拋下，再一躍而下。警方現正調查其犯案動機及財政狀況。消息指，死者生前曾因幾單欠債被追數，但仍未確定實際欠款數目。



7歲男童昏迷送院搶救。（羅日昇攝）

兩名女親友情緒激動，由警員攙扶離開。(陳永武攝)

九龍城警區刑事部羅程瀚總督察交代案情指，昨晚9時30分，九龍城廣場保安巡經賈炳達道144號，發現58歲男子及7歲男倒卧地下，神志不清，於是即時報警求助。警方接報後迅速到場調查，兩名傷者則分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院救治，惟經過搶救後，58歲傷者於晚上10時17分證實不治。

重案組隨即展開調查，得知兩名傷者為父子關係。昨晚8時30分，死者帶同兒子到九龍城廣場六樓的天台停車場，其後將兒子從高處拋下，然後再跳樓自殺。警方指，死者曾為運輸工人，現時是的士司機，不排除死者因沉迷賭博，導致債台高築，最終選擇輕生。警方正從多方面調查案件，包括犯案動機、其財政狀況及賭博行為。而7歲男童則由母親照料。

警方除致力打擊非法賭博罪行，亦十分關注社會沉迷賭博的情況，警方呼籲市民切勿沉迷賭博，以免禍及自己及家人，並呼籲市民珍惜寶貴生命，如遇到困難，應向身邊人傾訴及尋求專業意見。

大批警車停在九龍城廣場外。(陳永武攝)

警方在場調查。（林振華攝）

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昨晚事發後，警方隨後聯絡到兩名女親友，當中一人為男童母親，抵達現場協助了解情況。現場所見，其中一名親友情緒激動，須由警員攙扶。兩人隨即由警車趕赴伊利沙伯醫院，探望涉事男童。

警方經調查後，將案件由原本的「有人從高處墮下」，改列為暫列「企圖謀殺及自殺」案，交由重案組跟進。

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