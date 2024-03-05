珍惜生命｜大角咀角祥街地盤　留遺書男子高處墮下　臥吊船旁不治

今日（5日）上午9時08分，大角咀角祥街一個建築地盤，警方接報一名男子由高處墮下，倒臥3樓一部吊船的旁邊。救援人員到場將事主救出，但經檢驗證實不治。



消息稱，事主約60歲，是上址地盤工人，負責唧膠的工作，以散工形式受僱外判公司，連日來也有返工。較早前他疑留遺書在元朗區住所後失蹤，家人發現後已報警找尋中。

警方表示，今早上午9時08分接獲報案，指發現60歲姓李的男子，倒臥在大角咀角祥街25號，懷疑他由高處墮下。人員接報到場，李男倒臥在上址一吊船，現場被證實死亡。經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，李男因金錢問題感到不開心。

角祥街25至29號，前身是大志工廠大廈，現正改建成商住大樓。（黃煦緻攝）

角祥街25至29號，前身是大志工廠大廈，2015年獲批改作辦公室，後來又申請更改作商住大樓。地盤擬興建704伙，一梯約29伙，估計7至8成單位屬於1房或者開放式單位。

+ 1

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288