海關水警破兩快艇走私案　檢$290萬美容產品及家禽用注射疫苗等

水警及海關昨晚（11日）進行聯合反走私行動，分別於西貢斬竹灣及將軍澳水域，破獲兩宗案件，均是七人車在岸邊陸上接應，再搬貨到快艇，埋伏人員採取行動期間，3艘快艇往東邊海域內地方向逃去。人員一共檢獲市值290萬走私貨品，包括美容產品、家禽用注射疫苗劑及二手手提電話。



小艇分區第三小隊指揮官高級督察陳澤銘（左）、水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪（中）、海關海域調查組督察張將宇軒（右）交代案情。（林振華攝)

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪指，水警總區聯同海關經情報分析，相信不法分子於晚上在香港東面水域、將軍澳一帶進行走私活動。為了打擊三合會來源，進行一連串反非法入境、反走私行動。人員昨日（11日）搗破兩宗走私案，檢獲兩輛七人車，26箱走私貨品，市值港幣290萬元。

第一宗案件發生於西貢斬竹灣，昨晚8時，警方發現一輛可疑私家車駛近斬竹灣岸邊，有6名可疑男子，正在將貨物搬運到一艘附近的快艇。埋伏人員隨即採取行動，6名男子見狀跳上快艇，往東面逃去。附近水警船隻上前追截，快艇高速駛往邊界，往東面內地水域逃去。人員及後於斬竹灣岸邊，檢獲8箱市值240萬元懷疑走私美容產品、7箱總值21萬元的走私家禽用注射疫苗劑以及一輛七人車。

另一宗案件發生於將軍澳。晚上11時半，兩艘可疑快艇駛近將軍澳科技園園區，一輛私家車駛近岸邊，車上有6名男子下車，並將貨物搬運到快艇上。埋伏人員隨即採取行動，6名男子同樣隨即跳上快艇，同樣往東面内地水域逃去。人員檢獲11箱，市值20萬元的舊手提電話。

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檢獲含麻醉藥美容產品 將檢驗成份

海關海域調查組督察張將宇軒表示，檢獲的美容產品涉及6個品牌，而根據坊間資料，每盒價錢由400元至3,000元不等，海關估計貨物走私內地，為逃避內地高達3成稅率。而且，內地美容針劑嚴格規定，需要進出口許可證，以及相關檢測批文。1400盒美容產品中，部份包裝顯示含有麻醉藥成份，屬第一部毒藥。若處理或銷售有關產品，需要領有牌照。

至於雞隻使用疫苗，根據產品資料，含有預防疾病成份，進出口有關貨物需要相關牌照。海關將繼續追查走私貨品來源，並聯絡涉案貨品品牌持有人及代理商，以安排檢驗真偽，亦會將樣本送往政府化驗所，作進一步檢驗，以了解是否含有對人體有害物質，確保安全。

海關水警分別於西貢斬竹灣及將軍澳水域，破獲兩宗案件。(林振華攝)

走私份子不開啟航行燈高速逃走 危害海上安全

小艇分區第三小隊指揮官高級督察陳澤銘交代海上追截過程。不法分子當見到執法人員後，立即跳上大馬力快艇，在不開啟航行燈下，高速往內地水域逃去。小艇分區成員隨即進行追截。根據以往經驗，駕駛快艇人士未必領有香港駕駛船隻牌照，在航道及狹窄水域內穿梭，對警方及海上使用者構成危險，涉干犯危害他人海上安全。

警方強調，輸入未列載貨清單貨物即走私屬嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款200萬元及監禁7年；而危害他人海上安全可被判監禁4年及罰款20萬元。