反黑組將軍澳打擊非法收數拘一男　檢紅油松節水螺絲批等工具

將軍澳警區早前接獲區內一單位業主報案，指不停收到收債公司來電，並威脅會採取進一步行動。將軍澳警區反三合會行動組經情報分析後採取行動，昨日（11日）於區內一單位附近埋伏，傍晚在後樓梯發現一名可疑男子，上前截查後在其身上搜出懷疑收數相關的物品，包括紅油、松節水、螺絲批等，以涉嫌「藏有工具可作非法用途」拘捕該名38歲男子。



一名38歲本地男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。（陳浩然攝）

將軍澳警區反三合會行動組主管呂朗澄指，警方昨日（11日）進行「銳將（CHECKMATE） 」行動打擊非法收數活動。警方透過情報分析及時風險評估，相信區內一住宅大廈單位，會較高風險受到非法收數活動，單位業主多次接獲收債公司來電，對方威脅將採取進一步行動。警方於是進行埋伏，並在傍晚時分，後樓梯位置截停一名可疑男子，並在其身上檢獲紅油、松節水及螺絲批。一名38歲本地男子以涉嫌「藏有工具可作非法用途」罪被捕，現在被扣留調查，稍後會被落案起訴。

將軍澳警區一直留意區內滋擾居民的收數活動。由2022年2月開始在區內展開代號「銳將」（CHECKMATE）的打擊非法收債計劃，並奉行三大方針，包括及早介入、針對收債案件進行緊密監察數據分析及情報搜集及在相關較高風險目標單位附近進行部署，預防罪案發生等。另外，亦會加強聯繫，人員亦對非法收債及收取高息貸款的財務公司進行調查，並加強與區內私人屋苑、公共屋邨及居屋的管理公司人員聯絡，提醒他們加強有關保安措施。第三為加強執法，安排軍裝警員於高風險地區加強巡邏。

警方指，收數活動有明顯下降趨勢，2023接獲101宗與收數相關的刑事毁壞案，較2022年下跌44宗，跌幅高達30%。警方提醒，藏有工具可作非法用途是嚴重罪行，任何人管有任何適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用，即屬犯罪，一經定罪可處罰款5千元或監禁2年，市民切勿以身試法。