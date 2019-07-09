【紋身idea】漫畫紋身 刻上最有意義那一格

常言道紋身並非只是一種裝飾，當然具有美觀功能，作為一種媒介，它還具備了說故事的本質。在這個平台做得久，聽過不少感人、有趣的紋身故事，但大多都是靠紋身者親口說出來，不同的符號的象徵意義、各種寫實紋身的描寫對象，以至於一些金句、名言，甚或是喜愛的書中的一句文字。最近看到一些吸引眼球的紋身形式，是漫畫紋身，說的並非只是漫畫人物，而是真的一格格漫畫把故事娓娓道來⋯⋯

除左盛行的Marvel漫畫角色紋身，以至DC漫畫、花生漫畫等，都是大家由小到大喜愛的漫畫，不少人會考慮將之紋上身。除了單純的喜愛人物設定，當然還有人物的背景故事、性格等，相信大家對其所萌生的愛，定必與漫畫中出現過的經典或感人一幕有關，與其是把漫畫人物獨立紋出來，何不連同漫畫情節一起呈現出最原汁原味的一幕？

說故事的本質

在構圖上，方框會比漫畫人物的外形更容易呈現在身體不同部位上。在說故事的角度上，漫畫人物本來的對白很多時就是名言，而且有些字句要了解前文後理以至是所發生的故事、時地人等，用漫畫形式表達則可以完整地呈現。此外，愛漫畫的人絕對不會只愛角色，而是「漫畫」這種形式、手法，君不見Marvel電影的片頭都回溯掀漫畫書的情境，加上漫畫所盛載的除了是故事還有情懷。

+ 2

人人都可以突破第四面牆

Marvel角色死侍最引人入勝的設定，就是具有全知視角，在電影中他曾指出突破「第四面牆」的概念，第四面牆指的是在劇院中，劇中演員是被三面牆包圍的舞台上表演的，與台下觀眾沒有直接的交流，觀眾與舞台之間的就是不可見的「第四面牆」。死侍的第四面牆就是攝影鏡頭，又或是漫畫書紙或畫框。為何說起這個概念呢，因為紋身有其中一個重要功能就是與人交流，不論是接上別人的視線、還是令旁人有所感悟。如果想加強這個溝通的功能，選用合適的形式和手法很重要，想要打破第四面牆首先要有牆，而漫畫的框架就是那面牆。再加上，漫畫適合加上文字，更多了一道橋樑加強訊息傳遞，有些事情，不如就由漫畫角色口中說出來吧。

+ 12 + 11 + 10