【紋身idea】文青書本紋身：今時今日，我們視書為何物

老實說要打這個題目時，按下鍵盤的一煞也有點心虛。因為今回要說的是「書本」，還想說說書本的回憶、書本的意義，但一想起現在我們的工作模式，實在很難有說服力。坊間還有不少書籍記載了紋身的故事，都是網上找不到的珍貴材料，有時候記者亦會參考這些故事放於文章當中，但是文章都是放上網的。在我們介紹關於書本的紋身之前，很想先探討，或者說是回憶一下，究竟在今天，書本的存在價值在那裡呢？

首先不妨說說書本對於做資料搜集的重要。現在資料泛濫，多得根本難分真與假，以為很多網上的資料都是重複的，定必是真的，此言非也。錯的資訊也可以傳播得很遠，遠到根本難以追尋源頭。但印在書本就不同，筆者也經歷過出書的煎熬，不停的修改、校對、與出版社溝通來來回回，連合約也要改個十次，如果非全心全力出一本書，在工作上分出空餘的話，一年的準備功夫根本不夠。但這些繁複的工序，正是工藝所在，也是書本可以給出的保證。

現在印書很少會印2,000本以上，但網上出一篇文章，分分鐘有數十萬個Page View。但筆者認為，這並非淘汰，書本並非被時代「遺下」的產物，反而是被時代「遺留」下來的。今時今日，無論是出書、買書，還是看書，已經慢慢變為一種奢侈品，一種生活態度，而且，要在時代巨輪下存活，質素定必更好。

然而，書本很奢侈，閱讀很奢侈，但人們對予書本只流於視為消費品，更甚的是與Starbxxks的咖啡杯、與馬拉松的號碼布一樣，只是一種態度上的佐證。如果你見到一個人會像摸貓一樣摸書，會湊個鼻去聞書，這種人很危險，要小心，因為所剩無幾。如果看官們喜歡行山，定必到訪過不少廢棄的山中村落，有沒有發現村口有時有個高高的、但窄窄的焚化爐，原來這是以前的人用來燒書的。因為以前的人認為書本內有神靈，知識和智慧並非一般人可以擁有的，當然也因為書本很珍貴，以至是其他的印刷品，所以如果無可奈何地要廢棄書本或印刷品，人們會選擇燒了它而非隨意掉走，以示尊重。

並非鬼神之說，但書本的能力是很強大的，一本好的書如果讀得通，賦予人無限的創造力，不少有成就的人，都有一本啟蒙的書（但思疑大多都是百科全書）。說回紋身，上網找找，發現不少與書本有關的紋身圖案，很多都是打開書本後跑出一個世界來，有些是由本書幻化成不同的東西，也有些是文青的簡約小清新，嗯，就是一本書，或者一疊書，不少還伴隨著一個咖啡杯子。

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+ 5 + 4 + 3

但這也好，因為書本很少是主角，它的本質從來都是一個媒介，一個載體，書本跑出來的東西多精美、宏大，會蓋過了書本的存在感。這世界還有很多東西都一樣，男生沈迷機械人，很少會沈迷齒輪；有些人永遠不會是主角，但沒有他就沒有整個群體。這就是它們的本質。所以不管我們視書本為甚麼都好，是產品、是知識、是態度，但仍然會消費它、用它、存有它，便足夠了。放在記憶迴廊、放在心坎、放在家、甚或是放諸皮膚上，也好。

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