【紋身風】裝飾風格刺青・ORNAMENTAL TATTOOS

紋身風格之發展在刺青文化的日漸普及下漸趨多元，縱然其姿態各異，大多風格都有其潛在的規限，變化都停留於固有框架內；而於云云刺青風格之中獨有一種變幻無窮、不受限制，卻仍保有其鮮明特徵的風格，名為裝飾風格刺青（ORNAMENTAL TATTOOS）。

刺青是一種裝飾品

撇除背後的故事與意義，紋身其實就是一件裝飾品，一種身體藝術。而用於身體上的裝飾不論是衣物或飾物，都是依據人體結構而設計，達到點綴身體的效果；裝飾風格刺青顧名思義就是將紋身變成一種獨一無二，永久穿戴的飾品。

飾物通常會受到人體結構的限制，某些身體部位可能不便於佩戴飾物（穿環除外），反之根據人體線條設計的裝飾風格則可以將紋身變成一幅幅皮上的裝飾品，在其襯托之下突出人體的線條美。而這種風格的難度正正在於與身體的結合，紋身師必須熟悉人體結構、肌肉紋理，方可以控制紋身槍於身體上遊走的角度，從而將紋身與人完美結合。另一獨特之處就是這樣狂放、不受限的風格多以freehand（手繪）取代stencil（轉印紙），直接將設計畫在人體上，除了因為人體的不對稱性，stencil難以完美覆蓋所有身體部位，更因為在freehand形式中紋身師與紋身者的身體接觸有着一種精神力量，在繪畫的過程中因應每個人的氣場獲得靈感，就如紋上曼陀羅或UNALOME等具宗教意味的符號一樣。早前介紹過的幾位紋身師都是以接觸人體的過程中感受到的精神力量為靈感，創作出一幅幅靈肉合一的人體飾品。