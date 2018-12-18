【符號學】解說日本人眼中的蜘蛛刺青

符號有趣的地方在於，同一種事物在不同的文化背景下會有不一樣的詮釋，比如蜘蛛這種使人懼怕的昆蟲。在西方國家，蜘蛛紋身與監獄文化相關聯，而在東方文化中，則代表了性的誘惑，《第二身》這次將從日本短篇小說《刺青》出發，帶大家窺探蜘蛛刺青的象徵意義。

注入靈魂的蜘蛛刺青

問愛情為何物？是佔有、支配，或是迷戀？日本作家谷崎潤一郎在短篇小說《刺青》中所描述的愛情則是充滿了慾望，甚至帶着一點病態的癡狂。《刺青》主角清吉是一位技藝精湛的年輕刺青師，同時是江戶的風雲人物，權力、名氣、金錢一切都應有盡有，可惜他心底的孤獨感卻無法被填滿，他希望一天能夠找到完美無暇的肌膚，刺入自己的靈魂。到了後來，他終於重遇多年前那對光潔雙足的主人。

「這雙腳是喝男人的鮮血成長，是踐踏男人骷髏的腳。有這雙腳的女人是他多年來追求的、女人中的女人。」

於是，二人的相交發展成一段由性主導的虐戀。

清吉原本處於居高臨下的位置，他決定在藝妓的背上刺上一隻大蜘蛛，而在刺青完成之際，亦是清吉把靈魂交交付她的一刻，他們之間的關係因而逆轉。在極度壓抑的日本社會中，刺青釋放了藝妓對性的本能慾望及魔性，也綑綁了清吉，使他甘願受虐；對於高傲的清吉而言，眼前的女人與蜘蛛都是危險之物。

短篇小說《刺青》的作者谷崎潤一郎的作品多數都含有性愛元素，赤裸的手法寫出人性的慾望。 性與誘惑的象徵 在大自然中，蜘蛛扮演着捕獵者的角色，不僅毒性強烈，更擁有設下陷阱、牢牢抓住獵物的本領，予人神秘而危險的感覺。《刺青》的作者將蜘蛛捕獵的天性與女性擄獲男性的本能緊緊相扣，面對一直渴慕的女性身體，清吉無從抗拒，猶如墮進蜘蛛網的獵物，無法掙脫，從此成為藝妓的「肥料」，任由她搾取自己的身體。

日本江戶時期，性工作者「遊女」以刺青裝飾自己的身體是一股流行的風氣。

食頭妖怪「絡新婦」

對日本妖怪文化有所認識的人也會知道，大部分妖怪其實都是流傳自中國，而「女郎蜘蛛」絡新婦便是以《西遊記》的蜘蛛精為原型。鳥山石燕的《畫圖百鬼夜行》中有記載，絡新婦是由蜘蛛變為人形的妖怪，她專門誘惑男子，奪取他們的首級然後吃掉。傳說在鎌倉時代，一名女子紅杏出牆，被她的領主發現，結果被扔進裝滿毒蜘蛛的箱子裏處死，死後她的怨靈化作人形，更時常出現在深野山林中勾引年輕男子，取其性命。日本人對於「蜘蛛」的各種解說離不開女子、性、誘惑與危險，有物化女性之嫌，與其說女性如蜘蛛般捕獵男性，不如說他們抱着一種視死如歸的心態，甘心自投羅網？