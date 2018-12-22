【紋身風】中歐紅黑刺青・TRASH POLKA

所謂凌亂美，在不懂欣賞的人眼中只有「亂」，然而其實不按牌理亦是一種美。那亂如垃圾般的刺青風格會是甚麼模樣？紅紅黑黑、寫實、文字、隨意的筆觸與圖案，全部加起來就是今回要介紹的紋身風格TRASH POLKA（中歐紅黑寫實）。
TRASH POLKA譯名為「中歐紅黑寫實」，其中歐指的是德國，皆因這種獨特的刺青風格是由來自德國著名紋身館Buena Vista Tattoo Club的兩位紋身藝術家VOLKO MERSCHKY與SIMONE PFAFF所創造。
會有這種多元的風格之誕生，大概因其創作人亦擁有多重身份。身兼紋身師、音樂人、畫家及攝影師的VOLKO與SIMONE將其取名為「TRASH POLKA」，顧名思義指「垃圾」，取此名字皆因他們希望這種風格不受顏色、圖案或主題所限，就如垃圾一般——應有盡有。黑灰、點刺、現實主義、鮮艷大膽的顏色（主要為紅色）、不限字體的文字⋯⋯這種風格的神髓在於將一切看似風馬牛不相及的元素放在一起，毫無意義卻意外地吸引。
中歐紅黑寫實刺青：
中歐紅黑寫實中的寫實圖案多為人物肖像，它們都是取材自電影、時尚界及恐怖片中的角色，例如美女與骷髏這種有些少恐怖意味的組合就帶點電影《奪命狂呼》（Scream）中的落差與刺激感。而字體上雖然沒有明確規限，但大多像一些從報紙上剪下來再拼湊起來的字句，或是打字機的字體。伴隨這類圖案的通常是一些彷似血跡的潑墨、凌亂的擺位、狂放的筆觸，就這樣看來整個畫面還算協調，然而最後或許會加上完全不相干的幾何圖形，將視覺上的衝突感再加以提升，同時有着德國當代塗鴉藝術的影子。
中歐紅黑寫實原為Buena Vista Tattoo Club的專屬風格，然而自風格誕生以來其普及程度與影響力也是兩位創作人始料未及的；從起初流僅僅傳於中歐，至今已蔓延至美國等不同地方。中歐紅黑寫實屬新興風格，能否一如美式或日式傳統般源遠流長尚不能知；如今要找一位紋身師紋上這種風格也許不難，然而要將千萬種元素混合過後仍不失和諧，就另當別論了。