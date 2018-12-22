【紋身風】中歐紅黑刺青・TRASH POLKA

所謂凌亂美，在不懂欣賞的人眼中只有「亂」，然而其實不按牌理亦是一種美。那亂如垃圾般的刺青風格會是甚麼模樣？紅紅黑黑、寫實、文字、隨意的筆觸與圖案，全部加起來就是今回要介紹的紋身風格TRASH POLKA（中歐紅黑寫實）。

TRASH POLKA譯名為「中歐紅黑寫實」，其中歐指的是德國，皆因這種獨特的刺青風格是由來自德國著名紋身館Buena Vista Tattoo Club的兩位紋身藝術家VOLKO MERSCHKY與SIMONE PFAFF所創造。

會有這種多元的風格之誕生，大概因其創作人亦擁有多重身份。身兼紋身師、音樂人、畫家及攝影師的VOLKO與SIMONE將其取名為「TRASH POLKA」，顧名思義指「垃圾」，取此名字皆因他們希望這種風格不受顏色、圖案或主題所限，就如垃圾一般——應有盡有。黑灰、點刺、現實主義、鮮艷大膽的顏色（主要為紅色）、不限字體的文字⋯⋯這種風格的神髓在於將一切看似風馬牛不相及的元素放在一起，毫無意義卻意外地吸引。

中歐紅黑寫實刺青：

+ 6 + 5 + 4

中歐紅黑寫實中的寫實圖案多為人物肖像，它們都是取材自電影、時尚界及恐怖片中的角色，例如美女與骷髏這種有些少恐怖意味的組合就帶點電影《奪命狂呼》（Scream）中的落差與刺激感。而字體上雖然沒有明確規限，但大多像一些從報紙上剪下來再拼湊起來的字句，或是打字機的字體。伴隨這類圖案的通常是一些彷似血跡的潑墨、凌亂的擺位、狂放的筆觸，就這樣看來整個畫面還算協調，然而最後或許會加上完全不相干的幾何圖形，將視覺上的衝突感再加以提升，同時有着德國當代塗鴉藝術的影子。