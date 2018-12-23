【紋身idea】擁有記憶的水 綻放美麗雪花

2018即將完結，回想年初寫過的To Do List不知你還有多少未完成。想在今年紋身的朋友抓緊時機預約紋身師了嗎？若你是因為還沒下定決心所以沒有行動，筆者未必幫得到你，但假如你在考慮紋些甚麼圖案，或者《第二身》可給你一些想法。

臨近聖誕，第一時間當然會想像能與伴侶一同細看漫天飄雪的美景，想到浪漫的雪花落到眼前，想想也令人心動，將六角型的雪花轉化成圖案紋在身上也不失為一個有詩意的選擇。可是當你認真留意，你會發現紋身者身上的雪花圖案卻不盡相同：有的只是以簡單線條勾勒，有的卻以複雜的結構組成。其實在自然世界中，雪花也跟紋身圖案一樣，每朵也有着不一樣的面貌。

更多雪花紋身靈感：

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人人皆知雪花是固態的水，冷卻後由水份轉化而成，但為何變成固態的水不是直接結冰而是化成一片片六角形的雪花？那就要從雲層中的微塵粒子說起。那些微塵粒子為雪的晶核，在水蒸氣的水分子包圍下一層又一層地凝結，晶核就從中央向外長大，結成雪晶體。而原來晶核也會根據它的生長環境而長成不同的形狀：長而細的六棱柱形晶柱、兩頭尖尖有如一根針的晶針和很薄的六邊形晶片。如果它們周圍的水氣濃度較低，冰晶的增長就很慢，而且各邊均勻增長；如果周圍水氣濃度較大，那麼增長過程中不僅體積會增大，形狀也會改變，最常見的就是天空中飄落的六邊形雪花。

雪花不同的結晶狀態。

在雲中處於過冷狀態的微細水滴，從晶核（微塵等）開始凝結成細小的冰晶，由於周圍空氣的水蒸氣處於超飽和狀態（SUPERSATURATED），大量來自空氣水份子就會直接依附在晶核上，越長越大聚合成雪花。簡而言之，雪花的形狀、大小會因應水分子的超飽和狀態及氣溫而有所不同。

而回歸到雪最原本的狀態，水也是流動的。日本科學家江本勝博士將水的結晶體放在顯微鏡下研究，發現水在不同環境下會有不同形狀的結晶，他們給予這種現象一個動人的解說－水有記憶：美麗的結晶體背後埋藏了愛意，反之當水「聽到」傷害人的說話，它所形成的結構都是醜陋不堪的。這樣也許跟紋身者挑選不同的雪花圖案源出一理，直接的人喜好簡潔設計，心思細密的則傾好複雜構圖。若你也要選一片雪花紋在身上，不知你又會想紋上一朵怎樣的雪花呢？

簡單一句「我愛你」讓水的結晶變得美麗。

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身處在瞬息萬變的社會中，很容易便會忽略大自然的美好事物，想為自己選擇一個更具意義的紋身圖案，不妨可在自然環境中取材，多留意周遭的事物，換一種角度去觀察，或許你會有意想不到的領悟。