【紋身必讀】是忍痛還是真的不痛？男女痛感分析〈上〉

說起紋身定必與「痛」有關，先不論有人為了痛而去紋，也有人因為痛而放棄。究竟在這個愛與痛的邊緣，身體甚麼位置才是最痛？在這個痛感圖之中，除了透視了人體的對痛感最敏感的地方，原來男與女亦有不同，究竟何解呢？

筆者聽過一個由紋身師道出的故事，有位年輕人想做一個全背的關二哥紋身，紋身師說要分開紋，不能夠一次過，其中一個原因就是因為太大幅，紋身師與紋身者的體力未必撐得下去，而且太痛亦然。最初，也是最後，年輕人在勾線的過程已經撐不住，最後竟「逃走」了，而紋身師之後也再沒有見過他，相信已經列入準備洗紋身的行列⋯⋯不少紋身師都指出，別以為一個大男人忍痛能力一定很強，而事實上在紋一些特別痛的位置時，大男人也會輕易流下男兒淚。不過，有人說紋手肘很痛，亦有人說手肘根本沒有感覺，換言之痛感對每個人都可能不同。

這幅痛感圖指出的，除了是人體不同位置的痛感程度，大家有沒有發現女性綠色（較不痛）的面積，比男性多；介乎於中間痛感的「黃色」部分，也是女性比較大面積，而男性的一下子就跳到更痛的「橙色」了。當然有些位置男女一樣，例如手上、下臂，大腿等，都是比較不痛的地方；而肋骨、大腿內側、膝頭等，都是最痛的地方。然而，男女身體結構不同，例如男生的胸膛都是近乎最痛的橙色部分，但女生的卻是綠色！可能因為女生的胸脯具有很多脂肪。

除了身體結構的問題，也與人的背景、習慣等有關。例如從事經常體力勞動、容易受傷的工作，對痛感自然更有抗體；而女生每月都會經歷的痛，比男生多，加上如果經歷過分娩的女生，更是能忍受痛。

下回，我們繼續這個話題，而且為大家送上男女生背部的痛感圖。